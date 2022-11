Fallece el diplomático mexicano Jorge Montaño Martínez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- El diplomático mexicano Jorge Montaño Martínez, quien fue embajador en Estados Unidos y representante Permanente de México ante la ONU, falleció este miércoles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó "el sensible fallecimiento del Emb. Jorge Montaño y Martínez, extitular de la Representación Permanente de México ante la ONU y de la Embajada de México en Estados Unidos. Extendemos nuestras condolencias a familiares, amistades y colegas por la lamentable pérdida".

La periodista Ana Francisca Vega informó del deceso de su tío. "Con inmensa tristeza comparto la muerte de mi tío Jorge Montaño Martínez, diplomático mexicano que deja escuela y una trayectoria impecable en el SEM. Un ser amoroso y cercano al que llevaré siempre en el corazón. Descanse en paz", tuiteó.

El consultor internacional Arturo Sarukhán, lamentó el fallecimiento: "Me entero desde Washington del muy triste y sensible fallecimiento de Jorge Montaño, uno de los grandes diplomáticos mexicanos y embajador en EU, mentor, jefe y amigo. Mi más sentido pésame para Luzma, Fernanda y Jorge. Te echaremos mucho de menos, querido Jorge. #QEPD".

Julián Ventura, quien fue subsecretario de Relaciones Exteriores, también dio su pésame y resaltó que el diplomático mexicano Montaño Martínez "destacó en muchísimas trincheras, incluyendo como profesor universitario y diplomático con altísimas responsabilidades en momentos de transformación global. Mis más sentidas condolencias a Luz María, Fernanda y Jorge".

Bruno Figueroa, embajador de México en Corea, afirmó que es "una gran pérdida, la del embajador Jorge Montaño, quien fuera dos veces representante ante la ONU y embajador en Washington, entre muchos otros cargos relevantes. Los que crecimos bajo su sombra aprendimos mucho de él. Era un gran hombre. Mis sentidas condolencias a su familia".