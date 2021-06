Fallece uno de los dos pacientes sospechosos de contraer hongo negro

Uno de los dos pacientes internado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) que se consideraban sospechosos de haberse infectado de "hongo negro", como complicación del Covid-19, falleció a causa de esta enfermedad, confirmaron las autoridades de Salud en la entidad.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se trata de un hombre de 55 años que murió a causa de Covid-19 desde hace una semana, y quien se consideraba como sospechoso de tener la patología de Mucormicosis, un hongo invasivo que se esparce rápidamente.

Sin embargo, los Servicios de Salud de Oaxaca explicaron a EL UNIVERSAL que todavía no se puede afirmar que el paciente tuviera tal afectación, "ya que la muestra del tejido se envió a laboratorio y el resultado de patología y cultivo tarda alrededor de 10 días".

En lo que se refiere a la joven Lizeth, de 37 años, quien contrajo Covid-19 recientemente y durante el periodo de cuarentena se infectó de lo que podría ser el hongo, la dependencia confirmó que aún se encuentra en el Hospital de Especialidades y sigue en una "lenta pero satisfactoria recuperación".

Recientemente, Carlos Jiménez Leyva, hermano de Lizeth, dio a conocer que su hermana fue diagnosticada con mucormicosis, asociado a la ostiomielitis, y fue intervenida en el rostro, por lo que parte de su cuerpo que quedó severamente afectada, pero los médicos lograron eliminar gran parte del hongo.

Pese a ello, el tratamiento con medicamentos que le aplicaron fue muy agresivo con sus órganos, afectando la vesícula y haciendo necesaria una cirugía para removerla; también sus riñones resultaron afectados, provocando una falla renal.

Al respecto, Juan Carlo Márquez Heine, secretario de Salud, informó que aunque los resultados de laboratorio aún no están listos y no se puede confirmar el hongo, todo indica que tanto el paciente que falleció, así como la mujer, fueron atacados por el hongo negro, una mucormicosis que, recordó, se atiende en hospitales del estado desde hace más de 30 años.

Según los SSO, la mucormicosis no se reporta como un hecho exclusivo entre los pacientes con Covid-19, pues este tipo hongo es común en el ambiente; sin embargo, el trastorno aparece habitualmente en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia para combatir la infección, es decir, personas con inmunosupresión grave o avanzada—con defensas muy bajas— y que es, poco frecuente en la mayoría de la población".

De acuerdo con el Center for Disease Control y Prevention (CDC), la mucormicosis es una infección micótica, causada por hongos, y aunque es una enfermedad muy grave, es muy poco común. Esta enfermedad afecta los senos paranasales, el cerebro o los pulmones y es más común que se presente en personas con un sistema inmunitario debilitado.