Fallo en torno a regla de origen automotriz da certeza: AMIA

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó la importancia del fallo emitido por el Panel Arbitral del T-MEC en torno a la regla de origen automotriz, ya que brinda certeza a la industria para continuar implementando de manera exitosa el acuerdo comercial.

La Asociación reconoció la participación de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para resolver esta controversia.

"Estamos convencidos que el T-MEC otorga oportunidades únicas en materia de regionalización, generando condiciones para inversiones actuales y futuras promoviendo la competitividad de la región, por lo que resulta fundamental tener claridad en los criterios de aplicación de las reglas que rigen el comercio automotriz entre los países de América del Norte respetando lo negociado y plasmado en el texto del tratado", indicó en un comunicado.

El T-MEC ha tenido beneficios innegables para los tres países, agregó, por lo que resaltamos la importancia del diálogo entre los gobiernos para continuar con el desarrollo conjunto de la región de América del Norte.

---¿Por qué inició la controversia?

La controversia se suscitó porque Canadá y México defendían que en el T-MEC el recuento del origen de las siete partes esenciales de un auto: eje, chasis, motor, dirección, suspensión, transmisión y batería de litio, deben sumar 75% del valor de contenido regional de un auto.

Pero, en estas siete autopartes se permite el "roll up", es decir, que si el promedio de las piezas suma 75% de contenido de América del Norte, se permite redondear la cifra al 100% para el cálculo total del contenido regional del auto.

Estados Unidos argumentaba que el 75% debe tomarse como tal y no permitir el "roll up" para subir al 100%, pero al final, ganó la postura de Canadá y México.