Falso, que Morena busque nacionalización de las Afore

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, denunció que el oficio que circula en redes sociales, sobre la iniciativa que supuestamente presentó el diputado, Edelmiro Santos, sobre la nacionalización de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), es falso.

En su cuenta de Twitter, Mier Velazco aclaró que la firma no es la del legislador, "ni se acusó de recibo el documento", por lo que dijo se investigará el tema y presentará las denuncias correspondientes.

Por su parte, Edelmiro Santos reiteró en redes que el oficio fue falsificado, al no ser de su autoría: "Hago la aclaración que dicho documento es TOTALMENTE FALSO".

Hace unas horas, el coordinador del grupo mayoritario en San Lázaro había dejado en claro que su partido no apoyará otra propuesta que pretenda una nueva reforma a las Afores.

Recordó que en diciembre la Cámara de Diputados aprobó una reforma en beneficio de los trabajadores y que garantiza la competitividad del país.