Falta limpiar corrupción en el Poder Judicial, afirma Adán Augusto

MÉRIDA, Yuc., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Al advertir que limpiar a fondo la corrupción del Poder Judicial es uno de los grandes pendientes del México de hoy, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que en breve se construirá una iniciativa de reforma profunda a ese poder del Estado mexicano, porque la gente "sabe que en los Juzgados de Distrito, en los Juzgados del Fuero Federal, se trafica con la justicia".

De gira por Yucatán, donde se reunió con representantes del sector empresarial de la entidad, reiteró el desacuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó la primera parte del plan B, pero detalló que el Ejecutivo no caerá en un desacato. Señaló que mientras esa reforma judicial llega, "seguramente seguiremos viendo escarceos de tipo político entre un poder y otro, pues eso se vale. El debate se permite y se vale en cualquier democracia, pero el que debate no asesina".

López Hernández negó que el gobierno federal pretenda desaparecer al Inai o al INE, y destacó que la designación de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral se dio con un proceso pulcro.

Elogió que haya sido designada una mujer para presidir al INE, aunque dijo que no es la primera que dirige ese organismo, pues aunque de manera indirecta, Elba Esther Gordillo mandaba en el IFE cuando lo encabezó Luis Carlos Ugalde, quien llegó al cargo a propuesta de la exdirigente magisterial.

Dijo que las próximas vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán seguir por el mismo camino, de ser ocupadas a través del método de la insaculación o por sorteo.