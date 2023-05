Faltan 8 integrantes del gabinete de AMLO de declaración patrimonial

A-AA+

A cuatro días de que concluya el plazo para presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés 2023, ocho integrantes del Gabinete federal y ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador no han cumplido con dicha obligación.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que el último día para presentar la declaración es el próximo 31 de mayo.

Según la plataforma Declaranet, entre los funcionarios que no han presentado esta obligación, son el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el canciller Marcelo Ebrard; Jorge Nuño, titular de Comunicaciones (SICT); Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex); Zoé Robledo, titular del IMSS;

Tampoco han presentado su declaración Román Meyer Falcón, titular de Sedatu, así como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Alejandra Fausto, secretaria de Cultura (SC).

Ayer sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Declaración Patrimonial y de Intereses en la cual destaca que desde el año pasado cobra la Pensión para Adultos Mayores, pero no reportó los 3 millones de pesos que -dijo- obtuvo por regalías de su libro "A la mitad del camino".

En marzo de 2022, el Presidente presumió que su último libro era el más vendido sobre política en México y que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías, pero no aparecieron en su declaración correspondiente a ese año porque "de acuerdo con la ley son los ingresos del año anterior".

El Mandatario federal informó que el año pasado su salario como Presidente de la República fue de un millón 697 mil 081, un ligero aumento de 68 mil 364 pesos respecto a su salario en la pasada declaración.

En su declaración indica que también recibió 19 mil 310 pesos por el programa de la Pensión de Adultos Mayores.

En cuanto a sus cuentas bancarias, el Mandatario federal informó que tiene dos cuentas de nómina en Afirme Grupo financiero y en Banorte. También reportó tener una cuenta de ahorro en el Banco del Bienestar y que tiene su Afore en Pensionissste.

Los funcionarios que sí han presentado esta obligación han reportado la compra de casas, aumento en sus salarios, devolución de Hacienda, cuentas bancarias en Estados Unidos y hasta reporte de recibir la Pensión de Adultos Mayores y becas del Conacyt.

Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), informó en su declaración que obtuvo un millón 712 mil 109 pesos, e informó que en enero del año pasado compró una casa de 234 metros, la cual pagó de contado un millón 500 mil pesos.

El almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina (Semar), reportó un monto por su salario por el cargo de un millón 823 mil 206 pesos.

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación, informó que sus ingresos fueron un total de 6 millones 025 mil 241 pesos, pues informó que por su cargo como secretario obtuvo un millón 635 mil 795 pesos mientras que en "otros ingresos", como arrendamientos y fondos de inversión, reportó 4 millones 389 mil 446 pesos.

Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP), reportó ingresos por un millón 716 mil 584 pesos frente al millón 151 mil 871 pesos que registró el año pasado lo que significa una diferencia de 564 mil 713 pesos.

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez reportó ingresos por un millón 688 mil 253 pesos mientras que en la declaración del año pasado informó que obtuvo un millón 601 mil 953.

Jorge Alcocer, titular de Salud (Ssa), informó que recibió un millón 718 mil 747 pesos por su cargo y 432 mil pesos por una beca que le otorga el Conacyt.

Roberto Salcedo Aquino, titular de la Función Pública, informó que tuvo ingresos por un millón 768 mil 926 pesos, 114 mil pesos más que lo que reportó en su pasada declaración patrimonial que fue de un millón 654 mil 056 pesos.

El secretario, cuya dependencia está a cargo de que más de un millón y medio de funcionarios federales presenten su declaración patrimonial de este año, informó que también recibió 23 mil 100 pesos por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Víctor Villalobos, titular de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), reportó una baja en sus ingresos puesto que reporta un millón 717 mil 851 pesos mientras que en la pasada declaración patrimonial sus ingresos sumaron 2 millones 849 mil 288 pesos.

Destaca que el secretario no reportó en la presente declaración el monto de la pensión vitalicia que recibe por parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) del cual fue director de 2010 a 2018.