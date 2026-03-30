Familia de mexicano muerto bajo custodia del ICE exige justicia

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- La familia de

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del(ICE) en un centro de detención en Adelanto, en California, exigió este lunes "" y afirmó que él "así".Ramos Solano falleció el pasado 25 de marzo y se convirtió en elen, o durante operativos de control migratorio, desde enero de 2025.En conferencia de prensa en Los Ángeles, California,, directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que else suma bajo la figura de "amicus curiae" a la demanda presentada a inicios de año por el estudio de abogados Public Counsel de Los Ángeles ante las autoridades estadounidenses denunciando condiciones insalubres de los centros de detención, el aislamiento punitivo, la limitaday de salud mental, el restringido acceso al aire libre y la falta de adecuados servicios de nutrición y agua.En la conferencia estaban presentes, y, Gloria y José."Queremos que mi esposo tenga. Élasí, era un hombre muy trabajador y muy responsable. No me ha dejado solo dolor a mí, se lo dejó a sus hijos, a su madre y a sus hermanos", señaló entre lágrimas Tovar.Su hija reclamó "para mi padre y para todas lasa alguien. No es una manera para perder a una persona que uno quiere", mientras que José aseguró que "Mi ´apá es un, una buena persona,"., abogado de la familia, acusó al ICE de no informar hasta el momento a la familia acerca de lo ocurrido. "No nos han dicho nada, no ha habido ningún acercamiento (del ICE). Es la primera familia en mi carrera que no recibe una sola llamada. Eso es algo no aceptable. Vamos a investigar, estamos haciendo nuestra propiapara investigar la causa de la muerte", aseguró.Al mismo tiempo, acusó al ICE de "" al mexicano, dado que en el comunicado donde informó sobre el fallecimiento, la agencia subrayó que Ramos Solano era un indocumentado "con, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo".El ICE señaló que encontró a Solano inconsciente y que, aunque se le brindó, incluyendo RCP, y se le trasladó al hospital, allí fue, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que entre el 6 de junio de 2025 y el 27 de marzo de 2026, el Consulado entrevistó adetenidos.Las entrevistas, señaló, arrojan que los migrantes detenidos son, en su mayoría, hombres en(92%); el 50% de los entrevistados tiene 10 años o más viviendo en Estados Unidos.Por su parte,que, "solo en Adelanto, cuatro mexicanos han muerto", aparentemente por, lo que demuestra un "patrón de deficiencias estructurales".Explicó que se ha solicitado la clarificación de las circunstancias de la muerte de Ramos Solano, notificada la semana pasada, para "".Alegó que los fallecimientos revelan ", insuficiencias operativas,que contravienen protocolos, violación de estándares internacionales de derechos".