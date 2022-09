Familiares de los 43 normalistas exigen extradición de Tomás Zerón

A-AA+

A unos días de conmemorarse el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, familiares de los estudiantes se concentraron, la tarde de este martes, en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dirigida por Marcelo Ebrard, para exigir la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, acusado de tortura en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.

Con consignas y pintas realizadas por estudiantes en las paredes de la dependencia, padres y madres de los 43 exigieron la aceleración de las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes.

"Seguimos aquí porque las autoridades no nos han dado respuesta de nuestros hijos, una respuesta contundente. Solo han dicho que nuestros hijos ya no están, pero nosotras como madres queremos pruebas de lo que dicen", dijo Carmen Mendoza, madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza.

Exigió que las investigaciones no se queden solo en la detenciones del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y del coronel José Rodríguez Pérez, sino que "el gobierno federal tiene que aprehender a todos los responsables. Nuestros hijos solo eran estudiantes, no criminales".

Señaló también que el actual gobierno actúa igual que el del expresidente Enrique Peña, "porque no nos dado una respuesta contundente y nosotros seguiremos luchando el tiempo que sea necesario para saber qué fue lo que pasó con nuestros hijos".

Melitón Ortega, otro de los familiares de los 43, advirtió que desde hace más de tres años el proceso de extradición no avanza y a pesar de que hace unas semanas apenas se detuvo a Murillo Karam, el proceso ni siquiera ha iniciado y tampoco hay respuesta al paradero de los estudiantes.