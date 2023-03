Familiares de marinos desaparecidos piden ayuda al gobierno federal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Familiares de los marinos desparecidos el 5 de marzo del 2022, marcharon de la Torre del Caballito a Palacio Nacional donde colocaron una manta de los navales y llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al almirante, Rafael Ojeda Durán para que les den respuesta del caso.

Judith, hermana del marino Victoriano Rodríguez Zurita, comentó que su hermano y Oscar González Andrade fueron asignados como escoltas del senador de Morena, José Narro Céspedes, luego de solicitar protección con motivo de promover la consulta sobre la revocación de mandato presidencial.

"Desaparecen el 5 de marzo, ellos brindaron escolta al senador Narro que cae en contradicciones y estamos pidiendo que los regresen con vida y en la carpeta de investigación no hay avances, no los han buscado como debe de ser. Ya pasó un año y no hay información"

"¿Quién es Victoriano? Victoriano es hijo, hermano, padre, y un marino leal, honorable, bondadoso y hoy no está por la lealtad a sus mandos, su mando directo que era Maximiliano Serrano Pérez, quién decidió enviarlo a esa comisión de la cual aún no regresa", expresó su hermana afuera de Palacio Nacional.

Remarcó que han pasado 365 días y no hay noticias de su paradero, no saben dónde está y cómo está.

"Quizás para sus mandos, sus compañeros y autoridades no significa nada, pero para su familia lo es todo, han dejado un inmenso dolor en cada uno de nosotros, él no merecía esto, el no merecía que no lo buscarán.

"Él siempre fue un hombre que cumplió con sus obligaciones laborales, siempre poniendo en riesgo su vida por su patria y lo abandonaron, lo han abandonado y no lo han buscado", expresó su hermana quien portaba una playera con la imagen del elemento.

Enfatizó que se está cumpliendo un año que él fue desaparecido y solicitaron a las autoridades que agilicen todos los trámites, que lo busquen, hasta encontrarlo y que su familia no dejará de insistir hasta encontrarlo.

"Victoriano dónde quiera que te encuentres, tu familia te abraza, tu familia pide por ti día y noche, estás todos los días en cada uno de nosotros y rogamos por ti, tu familia te dice: te amamos y no descansaremos hasta encontrarte", resaltó Judith acompañada por integrantes del colectivo Una Luz en el Camino.

Sostuvo que con la desaparición de un ser querido destruyen a una familia completa, padres, hermanos, parejas, hijos, sobrinos y es algo que no cesa, el daño ya está hecho.

"Invitamos a la sociedad a no ser insensible al dolor que vivimos todos los que hoy estamos aquí, levantando la voz para no olvidar a los que no están, alzando la voz por los que han callado... no seas indiferente y te enojes porque hoy bloqueamos o hacemos tráfico, nosotros traemos la herida abierta y sangrando", puntualizó.

El contingente conformado por alrededor de 40 personas avanzó por Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida 5 de Mayo.