Familiares de víctimas de Guardería ABC llevan 4 días de plantón

Las familias de algunos menores de edad que fallecieron hace 11 años en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, cumplieron cuatro días en un plantón que instalaron afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob), con el objetivo de que las autoridades cumplan con su responsabilidad de repararles el daño por la pérdida de los pequeños.

Son 27 familias las que permanecen afuera de la Segob desde el pasado lunes y aseguran que no se irán del lugar hasta que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, las reciba para discutir cómo el gobierno federal les reparará el daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

"Todas las víctimas de violaciones a derechos humanos en el país, en términos de un mandato constitucional, tienen derecho a la reparación que tiene que ver con restituciones laborales, restitución de derechos, disculpas públicas, implementar medidas legislativas para que lo que ocurrió en la Guardería ABC no se vuelva a repetir", expresó Miguel Nava, abogado de las familias que ahora se manifiestan en la Segob.

Nava Alvarado agregó que al menos desde el 2017 distintos jueces han dictado sentencias a favor de los manifestantes, pero las autoridades han desacatado las órdenes judiciales y tampoco le han brindado asesoría jurídica a los afectados.

El abogado también acusó que con la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) —uno de los 109 fideicomisos que el Congreso de la Unión extinguió hace un par de semanas—, no está claro cómo la comisión ejecutiva pagará y atenderá las peticiones de los familiares de las víctimas de la Guardería ABC.

"El Estado mexicano no sabe reparar violaciones a derechos humanos y reparar no implica, como lo dice Alejandro Encinas, una cuestión monetaria", expresó Nava Alvarado.

Hoy por la tarde la CEAV emitió un comunicado de prensa donde mostró su apertura al diálogo con los manifestantes, además de señalar que en los últimos años le ha entregado a los inconformes diversas medidas de ayuda, asistencia y reparación.

Asimismo, la dependencia indicó que el 3 de noviembre funcionarios de la Segob se trasladaron a un hotel de la zona centro de la Ciudad de México para atender las demandas de los manifestantes, aunque estos no asistieron a la reunión porque querían que el encuentro se diera en las oficinas de Gobernación.