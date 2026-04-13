Familiares despiden a Henry, niño víctima de incendio en Valle de Chalco

VALLE DE CHALCO, Méx., abril 13 (EL UNIVERSAL).- El cuerpo del niño Henry, de dos años de edad, quien murió ayer debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió el 22 de febrero mientras estaba en una tienda de la cadena 3B, en Valle de Chalco, llegó esta tarde a su casa, ubicada en San Miguel Xico, donde será velado por familiares, amigos y vecinos.

Funeral privado y mensaje de la familia

Esa despedida será privada, dieron a conocer los seres queridos del menor de edad.

Henry murió el domingo luego de 42 días hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México.

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El niño sufrió quemaduras en más del 80% de su cuerpo y lesiones en las vías respiratorias el 22 de febrero pasado.

Detalles del ataque y detenciones

Esa noche acompañaba a su padre en una tienda de la cadena 3B ubicada en la avenida Cuitláhuac, colonia San Miguel Xico III, cuando varios sujetos arrojaron bombas molotov y rociaron combustible para provocar un incendio.

El ataque ocurrió en medio de disturbios registrados en distintas partes del país después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a cuatro personas por estos hechos.

Entre los vinculados a proceso se encuentran Miguel Ángel "N", señalado por suministrar el combustible; Luis Antonio "N", conocido como "El Negro"; Edgar "N", apodado "Peluso", y un menor de 17 años, hermano de este último.

Las autoridades anunciaron que solicitarán la reclasificación de los delitos tras la muerte de Henry, quien inicialmente se encontraba como víctima colateral.

Vecinos de la zona expresaron consternación por la muerte del menor, pero también molestia porque, aunque existen detenidos, consideran que la justicia no se ha cumplido. Demandaron la pena máxima para los responsables.

Carolina Maldonado, madre de Henry, envió un mensaje de agradecimiento que leyó Christian, tío del niño, durante la despedida:

"Quiero agradecerle de todo corazón a cada uno de ustedes por sus oraciones, por sus mensajes y por todo el apoyo que nos han brindado en estos momentos. De verdad no tengo palabras para expresarlo. Gracias por estar al pendiente de mi hijo y por seguirnos apoyando con sus oraciones y su apoyo. Que Dios los bendiga siempre y multiplique todo lo que nos brindan. Gracias de todo corazón. Me duele mucho la partida de mi hijo, pero él ya dejó de sufrir, sólo él sabía lo que sentía", escribió.

Christian, tío del niño, en lo personal también pidió justicia para Henry.

Se espera que el niño sea sepultado este martes en un panteón de la zona oriente del Valle de México.