Familiares esperan con angustia los informes

En el hospital del IMSS Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías, mejor conocido como el de Los Venados, la gente comienza a juntarse afuera del área de Urgencias, a la espera de informes sobre sus pacientes con coronavirus.

Uno de ellos es José Luna, quien este miércoles por la tarde llevó a su esposa Laura, de 57 años, quien comenzó a presentar problemas respiratorios ese día. Llegaron de una clínica de la Unidad Habitacional Santa Fe, en donde les dieron el pase a este hospital por las complicaciones respiratorias que la mujer presentó.

"Dijeron que no era necesaria la prueba, que estuviera en casa; de eso ya van 15 días, y que si se sentía mal volviéramos a ir. Hoy ya no podía respirar bien y al acudir a la clínica y ver la gravedad nos dieron el pase aquí. Hasta ahorita no me han dado informes porque hay como 10 personas que llegaron igual", comenta José con la preocupación reflejada en el rostro.

No es el único que espera informes, pues hay al menos 50 personas en el área de ingreso Covid, quienes con gran incertidumbre cada que llega una ambulancia abren espacio para dejar pasar a los enfermeros con sus trajes, caretas, lentes y cubrebocas para ingresar a los pacientes en una camilla. A diferencia del hospital de Los Venados, en el Centro Médico Siglo XXI no hay personas esperando, porque a todo el que llega le dicen que se vaya a su domicilio y que los informes se darán por teléfono, pero la hospitalización de pacientes se encuentra a tope.

"Aquí ya no hay camas para pacientes Covid-19, pero tampoco hay gente que venga de gravedad como antes. Sí viene mucha gente, pero son las personas que se vienen a hacer la prueba y ellos vienen en las mañanas", dice un vigilante.