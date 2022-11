Familiares piden justicia por Ariadna Fernanda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- Valeria Yael Rodríguez Tapia, sobrina de Ariadna Fernanda pidió a las autoridades justicia por la muerte de su familiar y que expliquen que fue lo que sucedió luego de que saliera del Fishers de la colonia Condesa.

En entrevista afuera de la funeraria Grossman, dijo que era una joven sonriente, tenía pensando trabajar en Playa del Carmen y que estaba asociada con sus amigas con quien tenía un spa.

Comentó que hay una falta de información por parte de las autoridades y que "no cuadran las cosas" con lo dicho este viernes por la fiscalía del estado de Morelos.

"Que sean justos, como se explican que ella llega hasta allá, si hubiera sido un robo no tendría sus pertenecías y todo lo tiene, del teléfono no hay nada, entonces como llegan a esa conclusión", expresó.

Aseguró que la FGJ no les ha informado quienes hicieron el traslado del cuerpo hasta allá, pues "como familia no sabemos nada más".