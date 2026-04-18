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Familiares y amigos de Edith Guadalupe la despiden en privado

El cuerpo de Edith Guadalupe fue encontrado en el sótano de un edificio en Nonoalco, Benito Juárez.

Por El Universal

Abril 18, 2026 06:16 p.m.
A
Familiares y amigos de Edith Guadalupe la despiden en privado

Familiares y amigos velan el cuerpo de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, la joven víctima de feminicidio que fue localizada en el sótano de un edificio de la colonia Nonoalco, la madrugada del viernes.

Funeral privado en Iztapalapa

Luego de que autoridades del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México entregaran el cuerpo a sus familiares, despiden a Edith en un funeral privado en la alcaldía Iztapalapa.

La joven salió de su casa el pasado miércoles 15 de abril para dirigirse al inmueble de avenida Revolución, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

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Luego de que su familia no supiera más de ella comenzaron una búsqueda por sus medios.

Los familiares dijeron que luego de levantar una denuncia por la desaparición, un funcionario de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) les exigió dinero para comenzar las investigaciones.

Investigación y detención del presunto responsable

Policías de investigación ingresaron al inmueble la madrugada del viernes 17 de abril y encontraron el cuerpo de Edith en el sótano del inmueble, de acuerdo con la FGJ.

La noche del viernes, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde Luján, dijo que ya se tenía identificado a un presunto responsable.

Posteriormente, policías de Investigación aprehendieron a Juan Jesús "N", vigilante del edificio donde se encontró el cuerpo de Edith.

La tarde de este sábado se lleva a cabo la audiencia inicial de Juan Jesús.

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