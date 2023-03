Familias disfrutan de nevada en 7 municipios de Coahuila

A-AA+

MONCLOVA, Coah., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- "En la ciudad de Monclova, la caída de los copos de nieve fue de un plumaje fino, no muy fuerte, bonita, pero como empezó en la madrugada pocos pudieron disfrutarla y verla desde la ventana de su casa", dijo Agustín Ramos Pérez, director de Protección Civil y Bomberos de Monclova.

El fenómeno, una maravilla de la naturaleza en este estado semidesértico, lo provoca la décima tormenta invernal, que quizá propicie más nevadas en otras regiones del estado.

Quienes despertaron temprano, comentó Ramos Pérez, se pusieron muy contentos, y muchos salieron a disfrutar y tomarse "selfies".

El grosor alcanzó en algunos puntos de 6 a 9 centímetros.

Para evitar accidentes, la policía cerró varios puentes vehiculares, afortunadamente la mayoría tienen carriles laterales para circular.

Solo en el puente de AHMSA, elementos de Protección Civil y Bomberos cubrieron el pavimento con sal por qué no tiene laterales, apuntó.

Nevada atípica en Coahuila

Hace poco más de dos años, refirió Ramos Pérez, el 21 de febrero del 2021, se registró la última caída de nieve.

Este domingo, agregó, tuvimos una nevada atípica en víspera de que termine la temporada invernal e inicie la Primavera, la cual se extendió a media docena de municipios de las regiones Centro Desierto de Coahuila.

En Monclova la nevada duró como dos horas y media de las 4:30 a las 7:00 horas de este domingo; el termómetro marcaba de 1 a 2 grados centígrados.

El manto blanco cubrió calles, techos de casas, todas las áreas urbanas y rurales, caminos y carreteras desde Monclova, Frontera y Castaños, hasta Ocampo, sin reportarse incidentes que lamentar.

Las temperaturas oscilaron entre los 3 y 5 grados, y en Monclova de 1 a 2 grados sobre cero.

El sábado nevó en Zaragoza, Acuña y Múzquiz, con lo que suman siete municipios de blanco en las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte.

Pequeños cristales de hielo transformados en copos de nieve tapizaron ciudades y ejidos, y mostraron la belleza de la naturaleza sobre la tierra árida sedienta donde casi no llueve.