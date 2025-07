Familias no saben a quién le lloraron

Ciudad Juárez, Chih.- Decenas de familias hacen fila durante horas afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Buscan saber si entre los 383 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, está su familiar fallecido. Es el segundo día que la gente llega hasta la FGE en busca de explicaciones. Las filas iniciaron el martes; son cientos las personas que quieren tener la certeza de que las cenizas que les entregaron, después del funeral, corresponden a sus difuntos.

El sentir es el mismo: “jugaron con nuestro dolor y no sabemos a qué cenizas le lloramos”, reclaman. Algunos de los ciudadanos llegan con actas de defunción, fotografías, recibos de funerarias, identificaciones y cualquier otro documento que puedan servir para identificar a sus familiares.

La mayoría de las personas tiene la misma queja, se sienten engañadas y las funerarias no les dan certeza sobre las cenizas que les entregaron, por lo que decidieron acudir ante la Fiscalía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un recorrido realizado por El Universal se observó a familias consternadas, otras enojadas y algunas más incrédulas de la situación por la que están pasando.

Señalan que con esto reviven el dolor por el que pasaron al morir sus familiares hace algunos meses o, incluso, años.

Paola relata que su abuelo murió en 2022 y se acercaron a la FGE para desahogar la duda de que las cenizas que les dieron sean verdaderas. “Las funerarias no nos supieron decir y queremos ver qué pasa. La funeraria es la Latinoamericana. Todavía no sabemos qué hacer porque no podemos confiar en crematorios”, señaló.

Otro caso es el de Raúl. El hombre explicó que la FGE les pide documentos para iniciar las investigaciones y determinar que las cenizas que le entregaron son de su padre, quien falleció en el Hospital del IMSS número 35.

El joven dijo revivir la pérdida y sentirse mal al no saber a quién le lloraron, por lo cual exige a las autoridades que investiguen a fondo este caso.

Asimismo, consideró que a los involucrados se les debe dar una pena muy alta, porque los 17 años que consideran las autoridades le parecen muy pocos para el daño a tantas familias.