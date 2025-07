Reforma judicial debe repensarse: Felipe de la Mata

Ciudad de México.- El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña subraya que se debe repensar la reforma judicial como el diseño de boletas y la geografía electoral, el uso del voto electrónico y descartar la tómbola para elegir candidaturas a fin de mejorar, ya que es un ejercicio inédito en el mundo.

Dice confiar en la capacidad técnica del INE y del Servicio Profesional Electoral para realizar los comicios judiciales, así como la renovación de diputaciones y gubernaturas en 2027; lamenta las descalificaciones de exconsejeros, de quienes dijo que parecen “propagandistas de oposición”.

Sostuvo que el TEPJF tendrá dos meses, hasta el 28 de agosto, para resolver todos los juicios, incluyendo el acuerdo de vacantes del INE, que seguramente será impugnado.

¿La reforma es perfectible?

—Yo leo la reforma constitucional y me doy cuenta de que los redactores probablemente sepan de derecho constitucional, pero no saben mucho de derecho electoral. Me doy cuenta de que la reforma está llena de cuestiones que complejizaron el proceso electoral. Por ejemplo, este extraordinario número de candidaturas a los puestos que generó boletas complejísimas donde la gente de verdad tuvo que votar, había que meterse a la aplicación del INE y ensayar el voto.

Me parece que tiene que repensarse el tema del número de candidaturas; también, por lo mismo, el tipo de boleta.

¿Debe ya valorarse el uso de la tómbola?

—Yo creo que, lo digo en esos términos, la lamentable tómbola. Fue una muy mala idea que se aplicara la tómbola. El comité podía definir candidatos y ponía exactamente el número de candidatos que marcaba la Constitución. Pero si ponía más de los que estaban en la Constitución se volvían precandidatos y para poder escoger a los candidatos se metían los nombres en la tómbola. Yo creo que es muy desafortunada la utilización de la tómbola, no es razonable utilizar un sistema de azar para definir quién es un juez.

¿Debe valorarse importancia del voto electrónico?

—Ya es urgente el voto electrónico. El caso de la India, el caso de Brasil, las dos son democracias más grandes que la mexicana. ¿Por qué en estas democracias, que son más grandes, pueden tener voto electrónico y nosotros no lo tenemos?