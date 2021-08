Farmacéuticas buscan vender dosis de refuerzo contra Covid sin que haya evidencia científica: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró como acciones de mercadotecnia por parte de las farmacéuticas las peticiones de aplicación de segundas y terceras dosis de vacunas contra Covid-19, porque no existe evidencia científica de esa necesidad.

"Hasta este momento no hay ninguna evidencia, compilada, depurada, robusta, que convenza que se necesita esto, y en cambio lo que sí vemos, y por eso lo hemos declarado aquí, es una gran cantidad de información que viene de las secciones de mercadotecnia de las casas farmacéuticas o de sus propios gerentes generales que hacen declaraciones que sugieren que se necesita eso como si fuera algo demostrado científicamente".

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell puso como ejemplo con lo sucedido con la vacuna CanSino, de una sola dosis, quien anunció que solicitaría una modificación a la Cofepris sobre la aplicación de una segunda dosis.

Sin embargo, agregó, no ha entregado la documentación, mientras que el área comercial insiste en la necesidad de una segunda dosis.

En el caso de la vacuna CanSino se indicó que presentaría un expediente técnico para solicitar cambio de registro sanitario la dosis, hasta este momento no ha presentado ese expediente técnico y entonces por lo tanto no hay ni siquiera elementos de juicio en ese sentido.

"En cambio las aspectos de publicidad en la casa comercial han promocionado que se necesita una segunda dosis, entonces vemos ese contraste de discursos".

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las farmacéuticas buscan vender dosis de refuerzo contra el Covid-19 sin que haya evidencia científica al respecto.

"Como es natural, las farmacéuticas quieren que se consuman más vacunas y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias y definir una política de protección a la gente, y no una política mercantil o comercial", dijo.