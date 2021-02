FBI tiene carta en que "El Chapo" dio indicaciones a Emma: "a ´Cleto´ dile que aumente producción"

Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", dio indicaciones a Emma Coronel Aispuro, su esposa, sobre cómo debían realizarse actividades delictivas en una carta que presentó hoy el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

"Respecto a ´Cleto´ dile que aumente la producción para que rinda. Salúdame a ´Cleto´. Dile que por favor me eche una mano, para que la primera venta sea de mi parte... porque tengo muchos gastos aquí", dice la carta que fue citada por Eric McGuire, agente del FBI, de acuerdo con información del corresponsal José Díaz Briseño, del diario Reforma.

"Coronel conoce y entiende que el Cártel de Sinaloa es el Cártel más prolífico de México. Coronel conocía que las ganancias de la droga que ella manejaba durante su matrimonio con Guzmán se derivaban de estos envíos. Además, de 2012 a 2014, Coronel transmitió mensajes a nombre de Guzmán para promover las actividades del narcotráfico", dijo el agente del FBI después de citar la carta que Guzmán Loera habría enviado a Emma Coronel.

De acuerdo con las investigaciones del FBI, "Cleto", el hombre del que habla Guzmán en la carta, proporcionó las ganancias por la venta de más de 5 kilogramos de heroína a Emma Coronel.

Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue arrestada el lunes en el estado de Virginia y enfrenta cargos de tráfico de drogas, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Coronel, de 31 años, y ciudadana mexicana y estadounidense, fue detenida en el aeropuerto Dulles International y comparecerá por videoconferencia ante un juez del distrito de Columbia el martes, señaló en un comunicado el gobierno.

Coronel no sólo está acusada de participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, sino que además Estados Unidos la acusa de unirse a otros para ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, México, en julio de 2015, indica el comunicado.

Después de que Guzmán volviera a ser arrestado en México en enero de 2016, Coronel supuestamente planeó de nuevo, junto a otros, otro intento de escape para su esposo. Guzmán, sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Coronel apareció cada día en el juicio a su esposo por narcotráfico —ocurrido en la corte del distrito este de Nueva York— a finales de 2018 e inicios de 2019 y fue foco de las cámaras cada vez que entraba o salía del edificio del tribunal, en Brooklyn. Guzmán fue condenado a cadena perpetua debido a su papel de líder del Cártel de Sinaloa.

Según una declaración jurada emitida por Eric McGuire, agente del Federal Bureau of Investigation (FBI), y difundida por el Departamento de Justicia, de 2012 a 2014 Coronel pasó mensajes de parte de Guzmán a otros miembros del Cártel para proseguir con actividades de tráfico de drogas mientras él evadía ser capturado por las autoridades mexicanas.

GUZMÁN Y CORONEL

Emma Coronel Aispuro conoció a Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera en 2006, en un rancho localizado en Durango, estado que junto a Chihuahua y Sinaloa, de donde es el capo mexicano, forman parte del llamado Triángulo Dorado, una zona que los cárteles del narcotráfico aprovechan para cultivar sus plantíos de drogas. En ese entonces ella tenía 17 años y Guzmán Loera cargaba ya con 49 años, muchos de ellos involucrado en el tráfico de drogas, una situación que ahora lo tiene purgando una cadena perpetua más 30 años adicionales en Estados Unidos.

Un año después de ese encuentro ambos se casaron. Ella era reconocida por haber ganado un título de belleza regional. Él por ser una de los liderazgos más visibles del Cártel de Sinaloa, pero sobre todo por haberse fugado del Penal de Puente Grande en 2001, un escape que volvería a replicar años después, en 2015, de otro penal de máxima seguridad, en esa ocasión el Altiplano. Desde que ambos estableciera una relación formal, ésta se volvería objeto de interés público al grado de acaparar portadas de diarios y notas periodísticas.

"Como cualquier persona normal tengo vida normal, salgo, me divierto, por que yo no veo que eso tenga algo de malo, no sé por qué de repente hacen mucho escándalo porque estoy en tal lugar, que hiciste esto, soy una persona normal, salgo fiestas normales, me divierto con mis amigas, toda la vida lo he hecho", relató la propia Coronel en diciembre de 2018 a las cámaras de Telemundo, cuando adquirió protagonismo durante el juicio que enfrentó Joaquín Guzmán Loera en Nueva York.

Emma Coronel acompañó durante el juicio al capo mexicano siempre desde la segunda fila, con un semblante serio, según describen las crónicas periodísticas. Desde su lugar, atestiguó las acusaciones en contra de "El Chapo", desde las acusaciones que lo involucraban en el asesinato a sangre fría de tres personas, hasta las declaraciones de sus antiguos socios que lo involucraban en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Ahora ella misma se encuentra detenida y en miras de enfrentar a esa misma justicia.

LAS ACUSACIONES EN EL JUICIO DE "EL CHAPO"

La misma Emma Coronel ya había sido involucrada durante el juicio de Guzmán Loera en actividades del narcotráfico como cuando el 9 de enero un agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) presentó al jurado mensajes de texto que sugerían que ella estuvo al tanto y también colaboraba de cierta manera en las actividades delictivas de su marido.

Esta situación volvió a tratarse en el juicio cuando Dámaso López Núñez, "El Licenciado", quien llegó a ser un hombre de todas las confianzas del "Chapo" aseguró que ella había coordinado la infame fuga del capo de 2015, en la que evadió la justicia por un túnel construido debajo de su celda de máxima seguridad. En esa ocasión se señaló a Coronel de haberse reunido varias veces, entre 2014 y 2015, con Dámaso y los hijos de Guzmán: Iván, Alfredo, Joaquín y Ovidio para hablar cómo avanzaba el plan de fuga.

Un mes antes de que estas acusaciones vieran la luz, Emma Coronel declaró a Telemundo que el juicio era "cansado", "pesado" e "incómodo", aunque evitó hablar en distintas ocasiones sobre los señalamientos en contra del capo mexicano. "Prefiero no contestar esas preguntas", era la frase con la que respondía a las interrogantes sobre el pasado criminal de su pareja.

No obstante, los vínculos que se establecieron durante el juicio ahora han alcanzado a Coronel. El Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusa de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a este país. La misma información refiere que Coronel Aispuro conspiró con otros para la fuga de 2015. Además se le involucró en la planificación de otra fuga de prisión antes de la extradición de su esposo a la Unión Americana en enero de 2017.

- Con información de Claudia Torrens y Chris Sherman, periodistas de Associated Press.