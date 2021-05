"Fecha de fundación de Tenochtitlan se fijó por decreto presidencial"

Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que la conmemoración por los 700 años de la fundación de Tenochtitlan se fechó en 1321 por "decreto presidencial", pese que diversos especialistas han dicho que la evidencia apunta a 1325.

"La fecha de la fundación de Tenochtitlan se fijó por decreto presidencial. Informan los diarios de hoy (el jueves) que el presidente López Obrador estableció el año de 1521 (1321) como la fundación de Tenochtitlan. Sabíamos que la fecha era 1325, algunos antropólogos la estimaban hasta 1327. Nadie la había adelantado tanto. Es necesario un estudio serio", escribió el diputado federal de Morena.

Esta conmemoración, desde que fue anunciada el año pasado, ha sido blanco de críticas, pues la mayoría de las fuentes históricas apuntan a que la fundación habría ocurrido en 1325.

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo fundador del Proyecto Templo Mayor, ha señalado que fijar la fecha en 1321 es "manipular la historia".

"Estamos escuchando, por ejemplo, que hubo una fundación de Tenochtitlan en 1321, con el fin de que coincida con 1521 (caída de Tenochtitlan), 1821 y 2021. No hay información de que Tenochtitlan haya sido fundada, como se dice desde un ámbito gubernamental, en 1321, eso es una manipulación de la historia que le resta seriedad a quienes lo plantean. La mayoría de los datos se inclinan a que en 1325 se habría fundado Tenochtitlan. Esa manipulación de la historia es peligrosa porque se hace con un fin político", afirmó a EL UNIVERSAL.

El arqueólogo Leonardo López Luján, los historiadores Federico Navarrete y Rodrigo Martínez Baracs, y el arqueoastrónomo Jesús Galindo coinciden con Matos Moctezuma y aseguran que, en realidad, no hay una fecha precisa, por eso criticaron las acciones desde el gobierno.

Sin embargo, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el pasado 13 de mayo los 700 años de la fundación de Tenochtitlan con un acto en Templo Mayor, en el que participó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, quien dijo: "Conmemoramos más de siete siglos de historia de nuestra querida Ciudad de México. Celebramos a la ciudad resistente, solidaria, contestataria, vanguardista, culturalmente inconmensurable".

El acto fue criticado en redes sociales por historiadores y usuarios.