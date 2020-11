Felicitan a AMLO por no reconocer triunfo de Biden

Michael Johns, cofundador y líder del movimiento conservador del Tea Party, felicitó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por negarse a reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

"Felicitaciones al presidente mexicano por hacer lo que todos deberían estar haciendo: reconocer que el resultado presidencial de EU aún no se define hasta que se investiguen y se resuelvan las acusaciones de fraude y irregularidades sustantivas y creíbles", tuiteó.

Laura Ingraham, una de las presentadoras estrella de Fox News, también hizo eco del mensaje de López Obrador. "El presidente de México no felicitará a Joe Biden por la victoria electoral hasta que terminen los desafíos legales. 'No puedo felicitar a un candidato u otro. Quiero esperar hasta que termine el proceso electoral', dijo AMLO", escribió Ingraham.

"No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos", dijo el mandatario mexicano el sábado, quien además recordó que en 2006, gobiernos extranjeros reconocieron "a los que se declararon ganadores" de las elecciones en México cuando, aseguró, "nos robaron la presidencia".