Félix Salgado, el protagonista en la campaña de su hija Evelyn

Evelyn Salgado Pineda arrancó su campaña a la gubernatura de Guerrero, pero el proselitismo no es del todo suyo, la presencia de su padre, Félix Salgado Macedonio, tiene mucho protagonismo. A las 12:08 horas, un automóvil compacto color gris se estacionó frente al parque de La Laja, en Acapulco. Del asiento del copiloto bajó Félix Salgado, atrás salió Evelyn Salgado y su madre María de Jesús Pineda.

La cancha de baloncesto de La Laja ya estaba llena. Había expectativa, era el reinicio de la campaña de Morena a la gubernatura que se quedó 40 días sin candidato tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar el registro a Salgado Macedonio y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó. En esta campaña, Evelyn estuvo en casi todos los actos de su padre, pero en muy pocos arriba del templete. Esta vez, tiene el papel protagónico: de candidata.

En los primeros minutos, Evelyn no se hallaba en el templete: saludaba, tiraba besos a sus simpatizantes y los interrumpía para chocar puños. El contraste era su papá: sonreía, saludaba parado en un lugar, seguro. El mitin comenzó con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por el desplome del Metro en la Ciudad de México.

En esta nueva etapa de la campaña parece que a Salgado Macedonio le tocó el papel duro, el de confrontar, el que se va echar por delante. Acusó que el INE tardó tres días para que entregara a su hija la clave para acceder al sistema de fiscalización, lo cual atrasó el inicio de la campaña. No sólo eso, dijo Salgado Macedonio, a pesar de ir comenzando la campaña, a Evelyn el INE ya le cuantificó un millón de pesos como gastos.

"Le notificaron que ya lleva más de un millón de gastos y eso que va comenzando la campaña hoy y ya le llegó otra notificación para decirle que tiene hasta mañana a las 12 para que rinda su primer informe de gastos. ¿Qué va a informar ella?", afirmó su padre Félix.

Antes de terminar, aclaró que su hija será la gobernadora durante los seis años y que él regresará al Senado. De inmediato tomó la palabra Evelyn Salgado. Comenzó titubeante, lanzó saludos para decenas de personas y colonias.

Su discurso estuvo lleno de referencias a su padre: "Félix Salgado, su guía", "Félix Salgado le enseñó la lucha social"; "Desde niña acompañó a Félix Salgado". Hasta después habló de su propuesta, que en esencia es la misma de su padre. Cinco ejes de gobierno dijo: salud, educación, economía, turismo y seguridad. Habló de volver el Acafest, como lo hizo su padre. La diferencia con su padre es que Evelyn Salgado se limitó a leer su discurso y estuvo muy lejos de confrontarse con alguien.