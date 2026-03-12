Félix Salgado habla sobre candidatura a gubernatura de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El senador de

sobre su eventual candidatura al gobierno de Guerrero, al afirmar que, por ahora, no está inscrito en ningún proceso interno, aunque tampoco descarta participar.ni me descarto, peroel que tiene que decir o tiene que determinar o que yo esté como berrinchudo, que queriendo y que sin mí, sin mí", apuntó.Cuestionado sobre el tema dely si supara suceder a su hija, la, encuadraría en esa figura prohibida en los estatutos de, el senador Salgado Macedonio insistió en que nunca ha manifestado públicamente su intención de competir por el cargo. "Yo nunca he dicho que voy, nunca he dicho que quiero. Por lo tanto, yo no estoy en esa tesitura", señaló.Reiteró que actualmente su prioridad es su trabajo legislativo y el respaldo a su partido, en el que, aseguró,. "Soy un activo de, estoy trabajando aquí en el Senado y estoy con", sostuvo.No obstante, reconoció que constitucionalmente tiene el derecho de participar en cualquier proceso electoral, puesestá por encima de la"La, sí, claro que tengode competir, pero no estoy en ese plan,nada", insistió.Salgado Macedonio afirmó que el concepto de "" se refiere a un gobernante que favorece directamente a familiares para ocuparen su gobierno."Elestá claro: cuando el gobernante llega y pone a toda su familia en su administración. Lo demás es unadonde cada quien tiene sus", explicó, aunque reconoció que esquien define los lineamientos de sus procesos internos."Quien manda, ordena yes", puntualizó.