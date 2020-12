Feminicidio de Jeydi en QR moviliza a mujeres que piden justicia

El feminicidio de Jeydi, una mujer de 35 años, cuyo cuerpo fue arrojado en un predio de la colonia Mártires Antorchistas, en Chetumal, movilizó nuevamente a las colectivas feministas para protestar, no solo por el crimen, sino por el tratamiento revictimizante y violatorio de derechos humanos que, sobre el hecho, realizó un periódico local.

Este lunes, con pintura roja sobre la ropa y el cuerpo, simulando sangre, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense (RFQ), realizaron un performance para representar que, en Chetumal "la entrada sur hacia México", están matando a las mujeres.

Las jóvenes se tendieron sobre banquetas, monumentos, letras turísticas y frente al Congreso que mantienen tomado desde el 27 de noviembre, para ilustrar la macabra postal de las mujeres asesinadas en el estado, 54 de estos crímenes clasificados como homicidios y 13 como feminicidios en lo que va del año, contando el de Jeydi.

"Al mismo tiempo que la Red Feminista Quintanarroense tiene tomado el Congreso para exigir que el Poder Legislativo deje de violentarnos e ignorarnos, en las calles nos siguen matando y el mensaje que manda el Estado a la sociedad es que podemos ser violentadas de todas las maneras posibles y que ninguno de los 3 Poderes hace nada para proteger, garantizar y respetar nuestra vida y derechos.

"¡Exigimos vidas dignas y libres! ¡Exigimos vivir sin violencia! ¡Exigimos no más feminicidios! ¡Exigimos que se castigue al o los culpables de feminicidio de Jeydi! ¡Exigimos justicia para Jeydi!", demandaron, al anunciar nuevas movilizaciones en la capital del estado.

En paralelo, reprocharon el trato que un periódico local dio a la noticia sobre el feminicidio de Jeydi, al ser violatorio de derechos humanos y revictimizante.

Recordaron que, como parte del pliego petitorio de 54 puntos, entregado al gobernador de Quintana Roo y a los diputados, Gustavo Miranda y Atenea Gómez, el 16 de noviembre, una de las peticiones consiste en elaborar un marco regulatorio para que los medios de comunicación dejen de revictimizar.

"Hoy, siete de diciembre, después de 21 días, nos siguen matando y violentando en todos los espacios y estos funcionarios no han podido ni siquiera darnos una agenda para discutir los temas", reclamaron.

Por separado, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, abrió una carpeta de investigación por el delito de Feminicidio de una persona de identidad reservada (Jeydi), encontrada en la colonia Mártires Antorchistas.

Policías de Investigación tuvieron conocimiento del hecho por conducto del 911, por lo que se trasladaron al lugar para realizar las primeras entrevistas; peritos de diversas especialidades arribaron al lugar de los hechos, para recabar evidencias del caso, a fin de incorporarlas a la carpeta de investigación.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense y ya ha sido identificado, por medio de sus familiares. La institución indicó que en las próximas horas se determinará la causa de la muerte.

Hoy, hace un mes, la joven Bianca Alejandrina, "Alexis" de 21 años, desapareció en Cancún y su cuerpo fue encontrado en bolsas de plástico en un fraccionamiento de la ciudad, al día siguiente, cuando fueron reportadas dos muertes violentas más de mujeres, aquí y en José María Morelos.

La situación llevó a las calles a poco más de mil personas, principalmente adolescentes y jóvenes, para protestar en varios municipios del estado en contra de la violencia feminicida.

En Cancún, las protestas, aunque pacíficas, incluyeron destrozos en la Fiscalía del estado y en el Palacio municipal, cuyo acceso principal fue vulnerado parcialmente por un grupo de jóvenes que logró ingresar luego de derrumbar e incendiar las protecciones de madera que se habían colocado.

Para contenerlos, la policía municipal -coordinada bajo la figura de Mando Único- salió de los costados del edificio, abalanzándose contra la multitud, cortando cartucho y disparando armas de cortas y largas para disipar la protesta ciudadana, hiriendo a dos periodistas y una manifestante, además de herir a una decena más de personas.

A casi un mes de lo ocurrido, no se tienen aún responsables, ni castigo, con excepción de la separación del cargo de los titulares de Seguridad pública del municipio, Eduardo Santamaría y del estado, Alberto Capella Ibarra.

Sólo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha emitido una recomendación -20 /2020- con 10 puntos a favor de 13 víctimas.