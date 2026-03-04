Feminicidios sacuden al país previo al 8M

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).-A cuatro días para que se lleven a cabo las

en varios estados de la República y en la Ciudad de México (CDMX) con motivo del

).EL UNIVERSAL hace unde losregistrados en la misma semana del, fecha en que mujeres y niñas de todas las edades salen a protestar en contra de la violencia, la impunidad y la falta de equidad, entre otras demandas.-----Caso: su cuerpo fue encontrado sin vida en elEl cuerpo deNute Téllez, una joven de 19 años desaparecida desde el 28 de febrero, fue encontrado este martes a un costado de la carretera Toluca–Tenango por elementos de seguridad pública municipal tras reportes de la presencia de una persona inconsciente en la zona.Cuerpos de emergencia confirmaron que la joven se encontraba sin vida y con, por lo que el personal del área dede la Fiscalía General de Justicia del Estado de México () hizo el----¿Qué pasó conDe acuerdo con la familia de la joven, el sábado 28 de febrero, día de su desaparición, cámaras decaptaron el momento en queabordó una motocicleta perteneciente al servicio dealrededor de las 11:00 horas en el Fraccionamiento Villas del Sauces, ubicado en el municipio de, Estado de México. Poco tiempo después el conductor marcó como concluido el viaje en la aplicación pero desde entonces, su familia perdió contacto con ella.-----Detienen a conductor deTras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dio a conocer la, conductor afiliado a la aplicación de, investigado por su presunta participación en la desaparición de-----Caso: su cuerpo fue encontrado sin vida enEl cuerpo deRamos Beltrán, una joven de 18 años desaparecida desde el 20 de febrero, fue hallado en una zona boscosa deel 2 de marzo. Sin embargo, hasta el día de ayer, la Fiscalía General de Morelos confirmó que los restos corresponden a-----¿Qué pasó conDe acuerdo con la familia de la joven,en el trayecto de su casa ubicada en el municipio dea la universidad en elde la. Informaron que tuvieron contacto con ella hasta las 7:30 horas. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) dijo que la joven llegó al campus pero desde entonces sus familiares no volvieron a saber de su paradero.-----Caso de: adulta mayorenDe acuerdo con la información de la Comisión Estatal a Una Vida Libre de Violencia de las Mujeres (CEAMVLV), de la colectiva feminista 50 más 1, el pasado domingo, una mujer adulta mayor fueen Jiquipilas, municipio deDe acuerdo con la comisión, el agresor es presuntamente elde la víctima y tienen conocimiento de que ya fuepor lo que exigen a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades competentes, aplicar todo el peso de la ley al responsable del presunto.den al país previo al