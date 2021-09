Feministas colocan pañuelos verdes mientras provida rezan en la Corte

Al grito de "¡Qué viva Cristo Rey!" y "¡Esta es tierra de Santa María Guadalupe y no nos vamos a dejar vencer, no vamos a permitir leyes en contra de la vida!", grupos provida protestaron por segundo día consecutivo afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para manifestarse en contra del aborto.

Afuera de la SCJN los manifestantes tomaron el micrófono y dieron un discurso mientras los ministros estaban en sesión en la que acordaron invitar al Congreso de la Unión a regular la objeción de conciencia.

Este lunes, la Corte eliminó la objeción de conciencia de la Ley General de Salud porque el Congreso no estableció parámetros claros para ejercer este derecho y garantizar que no se pongan en riesgo los derechos de otras personas.

En defensa de la vida, los manifestantes comenzaron a rezar e hincados repitieron el Padre Nuestro y algunos salmos de la Biblia.

Del otro lado del edificio de la Corte se reunió un grupo de feministas, donde colocaron cartulinas y pañuelos verdes en favor del aborto.

"Estamos aquí para hacer un memorial a todas las mujeres que han muerto por un aborto clandestino, pero también para todas las mujeres que han sido enjuicidas por decidir sobre su propio cuerpo", señaló Camila Martínez, representante del colectivo feminista.

"Ni presas por decidir, ni muertas por intentar" y "saquen sus rosarios de nuestros ovarios" fueron algunas de las frases que escribieron las feministas en los pañuelos que colocaron en las vallas colocadas entre Palacio Nacional y la Corte.

Camila Martínez también señaló que es un grupo feminista afín a la Cuarta Transformación y no tienen intensión de confrontarse con las personas provida.