Feministas exigen despenalización total del aborto en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 28 (EL UNIVERSAL).- En el marco delde la

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delen la, diversas organizaciones feministas se manifestaron a las afueras delde la Unión para entregar una petición formal a, presidente de la Mesa Directiva, con el objetivo de eliminar el delito dedel Código Penal.Durante laseñalaron que elno debe seguir tratándose como un asunto penal, sino como uny unque debe garantizarse plenamente, sin ambigüedades ni marcos legales que lo criminalicen.Denunciaron que la iniciativa para avanzar ha permanecido congelada durante los, a pesar de las exigencias de lapara eliminar la restricción que criminaliza eldespués de las 12 semanas de gestación.Asimismo, hicieron un llamado público a lasdelde lapara concretar laActualmente eles legal cuando se realiza por voluntad propia dentro de lasde gestación, bajo causales legales y mediante métodos recomendados por la, coordinadora de comunicación para la incidencia, señaló que avanzar en latambién brindaríaaly a quienesestos procesos."Eso también daría muchísima seguridad alque, así como a quienes", afirmó.Añadió que, aunque lashan facilitado el acceso al, es necesario que desde lase habiliten plenamente las vías para garantizar este"Desde elseguimos esperando unay por eso estamos haciendo esta", expresó.Por su parte,aseguró que cualquierlegal debe ser"Tienen ustedes lade que en else", declaró.Entre las organizaciones participantes se encontraban, Antígona, Balance, Católicas por ela Decidir, Ddeser, Equidad de Género, Fondo MARIA, GIRE,, Ipas LAC, Luchadoras, Médicos del Mundo, REDefine CDMX y Vivas y Libres.Laestuvo acompañada de, bengalas y lade una piñata con forma del Código Penal.