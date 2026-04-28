logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Verónica Castro habla sobre novia de Cristian Castro

La actriz elogió a Victoria Kühne, nueva pareja de Cristian Castro, y recordó su trayectoria.

Por El Universal

Abril 28, 2026 12:20 p.m.
A
Verónica Castro habla sobre novia de Cristian Castro

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).-

Verónica Castro
recibió un homenaje

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


por su trayectoria de más de 60 años en los Premios Aura, le entregaron el galardón Leyenda de la mano de Eugenio Derbez, y ante el nuevo romance de su hijo Cristian, la actriz no se quedó callada.
Cristian Castro dejó atrás, ahora sí, a su exnovia Mariela, con quien se iba a casar y a quien conoció su madre Verónica Castro, pero ahora, esa historia con altas y bajas llegó a su fin y el presente del cantante es Victoria Kühne, conocida por dirigir una empresa musical millonaria.
La noticia sorprendió a todos, pero al parecer no a la Vero, quien habló maravillas de la joven de 39 años que continúa con el legado de sus progenitores, que fundaron Victoria Records.
La actriz se mostró complacida con la nueva novia de su hijo de 51 años, quien recientemente terminó sus estudios de preparatoria; la Vero chuleó a la joven.
"Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy muy linda", dijo ante la prensa.
Sobre los estudios universitarios que Cristianprometió seguir, su madre sólo espera que cumpla lo que dijo ahora que está enamorado.
"A ver ahora que está enamorado también que se dé un chancecito", dijo sonriente.
Verónica Castroagradeció el amor y apoyo del público en estas seis décadas de trayectoria; Eugenio Derbez mencionó que Verónica había logrado convertirse realmente en una estrella, y contó la anécdota de cuando en Rusia a 20 grados bajo cero, dejaban de tomar vodka para prender el televisor y ver "Los ricos también lloran", telenovela producida por Valentín Pimstein para Televisa en 1979.
El mismo Cristian Castro ha dicho abiertamente que es un hombre muy enamoradizo, en muchas de sus relaciones el escándalo no ha faltado, y la polémica siempre ha acompañado al cantante e hijo de "El Loco" Valdés, quien ya se ha casado en tres ocasiones.
Las parejas de Cristian Castro:
*Valeria Liberman (2004–2009)
Relación: esposa (la más estable y larga)
Duración: 5 años de matrimonio
Hijos: Sí, dos hijos, Simone Candy y Mikhail Zaratustra
Simone Candy Castro (2005)
Mikhail Zaratustra Castro (2007)
Notas: Su divorcio fue mediático y conflictivo, con disputas legales por custodia.
*Gabriela Bo (2003–2004)
Relación: esposa
Duración: Menos de un año (matrimonio muy breve)
Hijos: No
Notas: La relación terminó abruptamente y fue muy comentada en medios.
*Paola Erazo (2017)
Relación: novia / breve matrimonio simbólico
Duración: meses
Hijos: Sí, una hija llamada Rafaela
Notas: Se habló de boda, pero la relación fue inestable y de corta duración.
*Carol Urban Flores (2019–2020)
Relación: esposa
Duración: 1 año
Hijos: No
Notas: Se casaron en secreto; la relación terminó poco después.
*Maite Barra (2021–2022 aprox.)
Relación: novia
Duración: 1 año
Hijos: No
Notas: Relación intermitente, con rupturas y reconciliaciones públicas.
*Mariela Sánchez (2023–2024 aprox.)
Relación: novia
Duración: meses (con idas y vueltas)
Hijos: No
Notas: Relación muy mediática en Argentina, marcada por polémicas.

