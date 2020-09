Feministas protestan ahora en Visitaduría de Edomex

La tarde de este jueves un grupo de mujeres "tomó las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos del Estado de México (Codhem), ubicada en la colonia Boulevares de San Cristóbal, porque denuncian que el organismo no atiende las quejas que se han presentado relacionadas con agresiones hacia el sector femenino en la entidad.

Una decena de inconformes que pertenecen a colectivos feministas se congregaron a la sede de la Codhem para exigir además la renuncia de funcionarias estatales y municipales, entre ellas, Grisel Barrientos, del Instituto de la Mujer de Ecatepec; Sandra Pacheco García, de la Fiscalía de Género; así como de Carlos Alberto Vásquez Hernández, del DIF-Ecatepec.

Las mujeres, pertenecientes al Colectivo Feminista Ehécatl, pidieron al personal que ahí labora que se retirara porque "tomarían" el inmueble en protesta por los feminicidios que se han registrado en Ecatepec y no han sido resueltos hasta ahora por las autoridades ministeriales.

Afuera de las instalaciones colocaron mantas con fotografías de algunas jóvenes que han sido asesinadas en Ecatepec y en otros municipios mexiquenses que, según ellas, no se ha avanzado en las investigaciones para detener a los presuntos responsables.

Las mujeres advirtieron que permanecerán en el inmueble de la Codhem el tiempo que sea necesario y la protesta es una manera de apoyar y de solidaridad con sus compañeras que se encuentran en el interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Ciudad de México.

Las manifestantes también exigen dialogar con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y con el titular de la Codhem, Jorge Olvera, para exponerles personalmente las irregularidades que se cometen en la atención de los feminicidios y las agresiones contra ellas en la entidad mexiquense.

El primer visitador general de la Codhem, Víctor Delegado Pérez, acudió al sitio para escuchar las demandas de las mujeres.

"La Codhem reitera su llamado a la solidaridad y empatía con las colectivas del Estado de México y a atender todos y cada uno de los puntos de su Recomendación General 1/2018 sobre la Violencia de Género y el Feminicidio en esta entidad", dijo el organismo en un comunicado emitido la noche de este jueves.