Feministas toman la Glorieta de las Mujeres que Luchan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Feministas y víctimas de desaparecidos afirmaron que la Glorieta de las Mujeres que Luchan no es negociable y no permitirán imposiciones del Gobierno de la Ciudad de México para la colocación de la escultura de la Joven de Amajac.

Integrantes del Frente Amplio de las Mujeres que Luchan recordaron que la Glorieta, donde antes se situaba la figura de Cristóbal Colón, fue tomada como protesta y denuncia "de una crisis humanitaria nacional provocada por la violencia imparable, la injusticia e impunidad que persiste en México, para la que ni el presidente de la República, ni la jefa de gobierno de la Ciudad de México han tenido una sola palabra, un acercamiento o una propuesta de solución".

Recordaron que el 25 de septiembre del 2021, colocaron la figura de una mujer con el puño izquierdo en alto como símbolo de lucha y resistencia, "por primera vez, reivindicamos las luchas de las mujeres históricas y actuales en el Paseo de la Reforma; desde entonces esta pequeña y aparentemente frágil figura ha desafiado con su dignidad a un gobierno que se autodenomina 'de izquierda' que en vez de responder a las justas demandas que aquí se han expuesto prefirió orquestar un plan de recolonización del espacio echando a andar una campaña de mentiras para imponer un proyecto carente de profundidad y sustento, la copia de una pieza prehispánica desde lo artístico es una decisión anacrónica y sin arraigo social", indicaron.

"Seguiremos habitando la Glorieta de las Mujeres que Luchan, no aceptaremos ninguna imposición, a pesar del asedio, la intimidación, los discursos revictimizantes, el acoso, la simulación, los montajes, el uso y abuso de la forzada narrativa indigenista impuesta desde arriba", sostuvieron.

En el marco de esta protesta, alrededor de 30 mujeres tomaron la Avenida Reforma en y frente a la Glorieta colocaron una mega pantalla, para proyectar la película "Ahora estamos Juntas".

Elementos de tránsito realizan cortes a la circulación.