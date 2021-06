Feministas vandalizan Congreso mexiquense

TOLUCA, Méx.- La madrugada del sábado, un grupo de feministas incendió, por segunda ocasión, la puerta y fachada del palacio legislativo en el Estado de México, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, Elizabeth Millán, interpuso una denuncia ante la fiscalía de justicia mexiquense, lo que motivó al grupo de mujeres a retirar el plantón que instalaron hace tres meses.

El grupo de las autodenominadas Infinitas Feministas Radicales se instaló el 8 de marzo sobre la plancha de la plaza de Los Mártires y la mañana de ayer lanzó bombas molotov y vandalizó la fachada del recinto, en respuesta a una presunta agresión en su contra y acusaron a personal de la Legislatura.

De acuerdo con la transmisión de las feministas, desde el techo del Congreso les lanzaron cloro, agua, además de objetos pesados que las lastimó, y gas tóxico.

La agrupación refirió que no se iban a retirar y que nos las espantaba ser denunciadas, pues la primera vez que lo hicieron, no procedió y no tuvieron que pagar los 800 mil pesos que demandaba la Junta de Coordinación Política.

Millán García condenó la violencia de este grupo de mujeres y aseguró que la Legislatura local siempre se ha mantenido abierta al diálogo y estableció una segunda denuncia ante la fiscalía.