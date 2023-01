Fentanilo, energías y migración; el mensaje de AMLO, Biden y Trudeau

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- Al término de la X Cumbre de Líderes de América, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ofrecieron un mensaje conjunto a medios para destacar los avances que se obtuvieron tras el encuentro.

El primero en tomar la palabra fue el presidente Joe Biden, quien señaló que se tiene que mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando de drogas y la trata de personas, además aseguró que se tiene la capacidad de usar tecnología para detener estos actos ilegales.

Desde el Patio Central de Palacio Nacional, el mandatario estadounidense adelantó que su gobierno proporcionará más camiones que cuentan con la tecnología para que, por medio de rayos X, determinar si se está traficando con personas o drogas, como el fentanilo.

"Debemos mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando y drogas ilegales y también la trata o el contrabando de personas. Tenemos la capacidad de usar estas tecnologías.

"Seguro que ya algunos lo han visto: hay camiones que son como una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar que hay adentro, porque hay miles que cruzan todos los días para el comercio legal, y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo que para que se pueda determinar en la frontera que entra legalmente e ilegalmente", dijo.

El presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que México, Canadá y Estados Unidos son "socios de verdad" y que las tres naciones son mejores y más fuertes cuando trabajan de manera conjunta.

También, firmó que juntas, las tres naciones han conseguido un mayor progreso respecto a la última Cumbre.

"Somos socios de verdad, los tres, trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro, con un fundamento de valores comunes y esto lo digo sinceramente, valores que comparten nuestros países.

"Somos mejores y más fuertes cuando trabajamos juntos los tres", dijo.



Canadá llama a fortalecer uso de energías limpias y la construcción de cadenas de suministro

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostuvo que deben fortalecer el uso de energías limpias en México, Estados Unidos y Canadá, a fin de cumplir los compromisos de la lucha contra el cambio climático.

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, en Palacio Nacional, apuntó que hay que promover el uso de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que adopten estas medidas.

"Esta es una oportunidad enorme para los trabajadores y las empresas. Todos debemos formar parte de la acción climática de los gobiernos y el sector privado deben trabajar para alcanzar los objetivos de 2030", expresó.

"Canadá se complace que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, agua limpia y un mejor futuro", manifestó.

El primer ministro también destacó que las economías de los tres países se han vinculado íntimamente desde el Tratado de Libre Comercio.

"Este acuerdo hizo crecer nuestras economías, creó millones de buenos empleos y el intercambio libre en nuestra frontera atrajo a nuestro continente a inversionistas de todo el mundo", manifestó.

Al respecto, puntualizó que en los tres países viven 500 mil millones de personas, tienen un sistema de innovación sólido y el PIB combinado es superior al de la Unión Europea.

"La gente recuerda lo que sucedió hace apenas unos años, cuando la incertidumbre de este tratado fue puesta en tela de juicio: los inversionistas, las empresas y los trabajadores, al igual que los ciudadanos, todos se preocuparon en qué podía pasar. Cuando el libre comercio se encuentra en riesgo no es bueno para la competencia en el mercado mundial", señaló.

El mandatario detalló que hablaron sobre cómo construir cadenas de suministro viables en el continente pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores.

"Ya trabajamos sumamente bien con el T-MEC, pero queda muchísimo más que podríamos hacer en un momento en que las cadenas de suministro de todo el mundo se encuentran bajo mayor presión y actores económicos significativos son cada vez menos fiables como socios y menos deseables para crear la tecnología y los futuros de energía", apuntó.

Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, expuso que un ejemplo son los minerales críticos, sobre lo cual se tiene una estrategia que se publicó hace unas semanas para enfocarse en esta minería, con respeto al medio ambiente y comunidades indígenas.

El primer ministro mencionó que también están construyendo vehículos eléctricos con sus socios en México y Estados Unidos.

"Queda muchísimo por hacer, incluso para los semiconductores, una planta de empaquetamiento de semiconductores en América del Norte. Creo que está en Quebec, y esto es cómo se les ensambla a una unidad que pueda hacer los cálculos y cómputos de alto valor que deben realizarse", manifestó.



AMLO anuncia creación de comité conjunto destinado a la sustitución de importaciones en América del Norte

Al concluir la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que México, Estados Unidos y Canadá acordaron reforzar las relaciones económicas y comerciales.

Para ello -explicó- se creará un comité conjunto destinado a la plantación y sustitución de importaciones en América del Norte, porque el objetivo es procurar ser más autosuficientes y hacer realidad el desarrollo y bienestar de todos los países del continente.

El Jefe del Ejecutivo destacó que el solo hecho de reunirse como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestro pueblo, es un hecho histórico.

En materia migratoria dijo que con poca inversión México ha ayudado a países de Centro América como Honduras y El Salvador a retener la migración ilegal.

En ese contexto, el presidente López Obrador pidió de manera especial a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden el insistir ante el Congreso estadounidense en una reforma migratoria.

"Sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteó, porque le tengo confianza al presidente Biden, le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación".

El presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos que la relación entre ambas naciones se basa en la cooperación, el respeto y la igualdad.

"Al presidente Biden mi agradecimiento sincero por tener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto: nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos, y que no sean acusados, ni parece nada como sucedía lamentablemente, usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos, aunque no les guste a los conservadores".