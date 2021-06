Fernanda, una de las chicas atropelladas por Diego, sale del hospital

Fernanda Cuadra, una de las jóvenes que fueron atropelladas por Diego Armando a principios de mes en calles de la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, junto con su amiga Polly, abandonó el hospital Balbuena en el que estuvo internada por más de 16 días, luego que recibiera el alta médica la tarde del lunes.

Al igual que sus amigos y familiares, exige justicia para que el agresor, siga en prisión y pague por todos los daños ocasionados.

A decir de sus familiares, luego de varias valoraciones médicas, “Fer” mostró franca mejoría, por lo que los médicos del Hospital Balbuena determinaron que podía regresar a su hogar, puesto que la etapa crítica la había ya superado.

Sin embargo, los gastos del tratamiento, medicinas y terapias, dejaron en una situación delicada económicamente a la familia de la víctima.

Como no alcanzó a pagar el servicio de ambulancia que se requería para el traslado, paramédicos de la empresa XE Médica brindaron apoyo para llevarse a la joven, toda vez que el Hospital Balbuena tampoco otorgó ese beneficio.

"Fer", llegó a casa con su familia, adolorida, pero con el ánimo de seguir adelante y comenzar con las jornadas de rehabilitación que será otra etapa de su mejoría y plena recuperación, detallaron familiares.

Ya con mejor ánimo, preguntó por todo lo que había pasado mientras ellas estuvo en cama y alejada de las noticias, pues sus familiares decidieron que, mientras estuviera en terapia intensiva, no le comentaría nada sobre el accidente ni de la detención de Diego Armando.

Hasta ese momento la joven se enteró que su amiga, Polly, sigue muy delicada y que a diferencia de ella, todavía no hay indicios de mejoría y menos aún de que pronto vaya a salir del hospital.

También se enteró que el agresor de ambas, Diego Armando, ya se encuentra en prisión, acusado de feminicidio en grado de tentativa, uno de los ilícitos más graves en la legislación penal, por el cual podría alcanzar varias décadas en prisión, noticia que de momento, le regresó la sonrisa luego del dolor y sufrimiento que padeció.

Según su expediente médico, Fernanda Cuadra fue trasladada al Hospital Ajusco Media la semana pasada para una segunda valoración, esto luego de que los médicos que la atendían en el Hospital Balbuena, avisaron a sus familiares de una evolución en su estado de salud.

Una familiar sostuvo que Fernanda tuvo una primera revisión neurológica en el Hospital de La Villa y este día acudió a una segunda intervención que fue fundamental para otorgar el alta.