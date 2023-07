Fernández Noroña afirma que tiene otros datos sobre encuestas

A-AA+

AGUASCALIENTES, Ags., julio 19 (EL UNIVERSAL). – Gerardo Rodolfo Fernández Noroña señaló que apretará el paso en la disputa por la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en la que dicen que no tiene posibilidades, "que ando valiendo madre".

Ante las encuestas que lo ponen en el tercer lugar, antecedido por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y en otra en un empate técnico con Adán Augusto, el petista afirmó que él tiene otros datos.

"La moneda está en el aire, de quien vaya a ser el coordinador", acotó.

En una gira por Aguascalientes, anunció que continuará realizando sus asambleas informativas en las plazas públicas, que es donde se disputan los destinos de la nación.

Luego de las medidas cautelares impuestas a loa aspirantes presidenciales de Morena por parte del Instituto Nacional Electoral, Fernández Noroña señaló que, desde el comienzo del proceso interno, el INE no tuvo los "redaños" para decir que no se podía hacer ese proceso y a estas alturas pretende constreñirlos.

El INE pretende limitar el derecho constitucional a la libre reunión, libre manifestación y libre expresión de las ideas. "Ahora quiere mandarnos a lugares cerrados a hablar con las paredes; me parece un despropósito".

Indicó que, de la postura del Instituto Nacional Electoral, le parece positivo que dijo "preferentemente", y que en su caso prefiere las plazas públicas.

"Lo que no sé es si voy a hablar del clima, de música, de literatura, de artes y si también eso, no piensen que estoy perfilando, que estoy pensando en el político cultural... son ridículos", matizó el diputado federal con licencia.