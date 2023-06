Fernández Noroña llama a la unidad en Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL). - Tras la difusión de un video del Consejo Nacional de Morena donde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pide al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, cumplir los acuerdos previos para que cada corcholata acudiera sin porra al evento, el diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, pidió unidad a las "corcholatas" de Morena.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el aspirante a candidato por la presidencia pidió a sus pares cumplir acuerdos, tratarse con dignidad, respeto y debatir sus diferencias o matices sin recurrir al uso de golpeteos.

"No deja de sorprenderme, es parte del golpeteo que habrá rumbo a alcanzar la coordinación nacional porque quien tenga esa responsabilidad abanderará el movimiento y será presidente, pero yo creo que debemos alzar la mira, fortalecer la unidad y actuar como compañeros.

"No somos carmelitas descalzas, pero no debería haber este golpeteo. A Marcelo igual le han hecho este tipo de campañas desafortunadas y me parece que se va a poner peor, (...) pero de ahí saldrá nuestra candidatura y luego tienes que comerte todo lo que hiciste", dijo para Grupo Fórmula.

Gerardo Fernández Noroña detalló que una de las condiciones para asistir al Consejo era ir sin teléfono. Sin embargo, alguien que no debía portarlo logró filtrar el material.

"Ese video salió de allá adentro porque cuando yo llegué me pidieron el teléfono. Yo decentemente lo dejé, (...) pero la gente de uno de los seis aspirantes no cumplió su palabra".

Asimismo, da la razón a Claudia Sheinbaum por la actitud que tomó frente a Alfonso Durazo.

"Claudia con razón plantea que esto no fue lo acordado, se le está faltando al respeto y tiene razón".

Finalmente, declaró que se encuentra optimista sobre sus aspiraciones y confía en que los mexicanos lo apoyarán para alcanzar la silla presidencial.