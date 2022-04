Ferrero ofrece disculpas por lote de huevitos Kinder con salmonella

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió sobre una posible contaminación por salmonella a causa del producto "Kinder mini eggs", de los cuales han sido retirados a nivel mundial de manera voluntaria por la empresa fabricante.

Por medio de un comunicado, la dependencia informó que "la empresa Ferrero de México S.A. de C.V., notificó a esta autoridad sanitaria sobre el retiro de los lotes fabricados en Bélgica, luego de que en Europa se detectaron casos de salmonelosis tras su consumo".

La Cofepris solicitó a supermercados y tiendas de conveniencia verificar su inventario para descartar lotes contaminados.

---Retirar producto contaminado

El director de la empresa Ferrero en México, Pietro Paolo Cornero, comentó que la única decisión correcta es retirar el producto.

"Lamentamos profundamente este asunto. Queremos disculparnos sinceramente con todos nuestros consumidores y socios comerciales" declaró el directivo.

¿Qué y cuáles son los síntomas de la salmonella?

La salmonella es una bacteria que se puede encontrar en varios alimentos, como en las carnes de pollo, res, cerdo, en huevos, frutas, vegetales, y hasta en los alimentos procesados.

Los alimentos no son la única manera en que la Salmonella se propaga a las personas. La bacteria también se propaga a través de agua contaminada, el medioambiente, otras personas y animales.

Según los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC), por lo general, los síntomas comienzan de 6 horas a 6 días después de la infección. Incluyen diarrea que puede tener sangre, fiebre y cólicos estomacales.

La mayoría de las personas se recuperan en 4 a 7 días sin tratamiento con antibióticos. Pero algunas personas con diarrea grave podrían necesitar ser hospitalizadas o tomar antibióticos.

Principales síntomas de salmonelosis:

-Diarrea y fiebre de más de 102 °F

-Diarrea que no mejora por más de 3 días

-Heces con sangre

-Vómitos prolongados que no permiten que mantenga los líquidos en el cuerpo

-Signos de deshidratación, como los siguientes:

-Producción muy escasa de orina

-Sequedad de la boca y la garganta

-Mareos al ponerse de pie.