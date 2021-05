FGJ presentará primer informe sobre colapso del Metro

La Fiscalía General de Justicia Capitalina dio a conocer que presentará en seis semanas el primer informe de las investigaciones que realiza en coordinación con expertos internacionales sobre el colapso de la línea 12 del Metro, que hasta el momento ha cobrado la vida de 26 personas y dejó lesiones de consecuencias a 90 más.

La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, subrayó que las investigaciones estarán apegadas al rigor científico y técnico para esclarecer lo sucedido la noche del 3 de mayo sin importar el nivel económico o político de los que figuren como posibles responsables de la tragedia.

"La Fiscalía no se sujetará a cálculos políticos, ni se sumará a condenas mediáticas, ni se fabrican culpables, pero tampoco se realizan exoneraciones a modo, esto es lo que haremos en este caso"

En video conferencia, la FGJ dio a conocer el plan de investigación, en el que participarán no sólo peritos de la institución sino expertos de diversas partes del mundo, así como institutos como el Colegio de Ingenieros Civiles y especialistas de la UNAM, entre otros.

Por su parte, el vocero de la institución, Ulises Lara explicó que se conformó un equipo de alto nivel por parte de la Fiscalía en el que se eligieron a los más destacados ministerios Públicos, Peritos y agentes investigadores para llevar a buen puerto la indagatoria.

"Se establecerán responsabilidades penales para definir quienes son los probables responsables de los delitos que se han denunciado y los que puedan salir de la investigación y tercero y no menos importante, la reparación integral del daño toda vez que se ha determinado una vez los responsables y aunque ha intervenido el gobierno de la ciudad para la reparación integral serán estos quien en su momento tengan que pagar tal y como lo determine la investigación, los daos que se han generado a la sociedad y a la ciudad en términos de sus construcciones y para que estos hechos no vuelvan a repetirse".

En su oportunidad, la coordinadora de investigación forense y servicios periciales, María Severina Ortega, detalló que el plan de investigación en el área pericial está dividida en dos rubros y el primero estará encaminado a conocer la causa específica de lo que falló y generó el desplome de la trabe y el segundo lugar es la investigación causa-raíz, es decir, lo que causó el desplome desde sus orígenes.