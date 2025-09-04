logo pulso
FGR investiga agresión de 'Alito' Moreno contra Noroña

El senador del PRI zarandeó al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desencadenando una investigación por agresiones y daño en propiedad. Citatorio a Fernández Noroña por la FGR.

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 09:15 p.m.
A
FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR) llevará a cabo este viernes una diligencia en la que hará la reconstrucción de los hechos ocurridos el pasado 27 de agosto en los que el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas zarandeó al expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al término de la sesión de la Comisión Permanente.

El legislador de Morena informó que fue citado por la FGR en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado para realizar la recreación de dicho episodio, como parte de las investigaciones de la denuncia que presentó contra el presidente nacional del PRI y otros senadores de ese partido por agresiones y daño en propiedad ajena.

Fernández Noroña comentó en su video charla de este jueves que debido a este citatorio tendrá que cancelar la visita a Pachuca, Hidalgo, que tenía programada para asistir al tercer informe del gobernador Julio Menchaca.

"Mi pretensión era irme hoy en la noche para mañana salir muy temprano a Pachuca, pero dado la cita de la Fiscalía, que podía moverla para otro día, pero no quiero que eso se vaya retrasando, está presentada la denuncia, pues hay que atenderla, entonces mañana me voy muy temprano al antiguo Senado para atender este tema", indicó.

"Me citaron mañana al antiguo Senado para recrear la agresión de que fui objeto siendo presidente de la Comisión Permanente, en una sesión de la Comisión Permanente, ahí en el antiguo Senado me citó la Fiscalía General de la República. Entonces para mí que ese asunto avance es muy importante", resaltó.

