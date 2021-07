"FGR nunca nos llamó y violó garantía de audiencia", dice abogado de Miguel Alemán Magnani

Javier Mondragón, abogado de la familia Alemán, señaló que la Fiscalía General de la República violó la garantía de audiencia del empresaio Miguel Alemán Magnani "porque nunca nos llamó para saber que estaba esto antes de solicitar la orden de aprehensión".

"Hay orden de aprehensión, el acusado esté detenido o no, debe conocer esa orden para poderse defender", dijo Mondragón.

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que en la acusación de FGR no se puede alegar la existencia de dolo en la falta de pago del ISR que reclama la SHCP pues únicamente no había dinero para pagarlo y se privilegió el pago de los trabajadores, lo que incrementó más la deuda.

En otro intento de pagar el impuesto, se realizó un aumento de capital con el que la familia Alemán se quedó únicamente con el 10% de las acciones de Interjet y se ofreció un pago al fisco con insumos médicos pero el SAT no lo aceptó por la prohibición establecida en la ley, expuso.

La orden de aprehensión contra Alemán. Un juez federal libró una orden de aprehensión contra Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal por un monto de 64 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la FGR solicitó la orden de captura derivado de una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por el adeudo de dicho monto al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este jueves, el columnista de EL UNIVERSAL, Javier Tejado Dondé, publicó que es el primero de varios delitos que le imputan al hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Valdés, quién estaría fuera del país.

Se espera que en las próximas horas la FGR solicite a la Interpol la emisión de la ficha roja para la búsqueda y localización del expresidente de la aerolínea Interjet.

Las autoridades no han dado a conocer qué juez fue el que giró la orden aprehensión contra el empresario, Miguel Alemán Magnani.