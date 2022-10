FGR realizará nuevo diagnóstico sobre intoxicaron de estudiantes

A-AA+

Peritos de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de "disipar cualquier duda", realizarán un nuevo diagnóstico para determinar con qué se intoxicaron alumnos de la escuela secundaria "Juana de Asbaje" de Bochil, informó el fiscal general del estado, Olaf Gómez Hernández. Durante una conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que no se ha descartado ninguna línea de investigación pero todos los estudios toxicológicos que han realizado "han sido negativos a sustancias sico-adictivas".

En el encuentro con medios, donde estuvieron también los secretarios de Gobierno, Cecilia Flores Pérez; de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, y de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, Gómez Hernández expuso que en el caso Bochil tres pruebas realizadas por un laboratorio particular arrojaron resultados positivos a cocaína, lo que no ocurrió con las elaboradas por la Fiscalía General del Estado. Luego de una reunión con padres de familia y docentes de la escuela "Juana de Asbaje", subrayó que esa fue la determinación, "porque así nos lo pidieron ellos, que se les tomaran muestras toxicológicos a todos los alumnos y las declaraciones pertinentes".

Asimismo, ayer se tomaron 35 declaraciones a adolescentes, y hoy se continúa recabando muestras y declaraciones, apuntó. Por su parte, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que la causa probable del brote en ese centro educativo fue por "ingesta de agua contaminada con sustancia desconocida". Y que en el caso de la intoxicación de estudiantes de la escuela secundaria federal número 1 "Constitución" en Tapachula, ocurrida el 23 de septiembre, la causa probable fue el consumo de alimentos diversos, paletas, tortas, empanadas, "aparentemente contaminados por sustancia desconocida".

Actualmente, precisó, se encuentran hospitalizados 11 alumnos, de los cuales 10 se reportan estables y uno está delicado. La secretaria de Educación estatal, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, anunció que la dependencia iniciará una jornada de prevención escolar en Bochil, seguida de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán, en una primera etapa, luego en las más de 2 mil secundarias con que cuenta la entidad.

Manifestó que se implementó ya el protocolo de prevención escolar de riesgos psicosociales, que sólo se realizaba en educación media superior, y que por la situación actual en las escuelas secundarias, se determinó que en estas se establecerán también a partir del próximo lunes 17. En las acciones que se realizarán con el acuerdo de padres de familia y maestros, se aplicará lo que fue el operativo mochila, el cual no transgrede la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las medidas son para prevenir que no se introduzcan ciertos objetos a la escuela, o alimentos que pongan en riesgo la integridad del alumnado.