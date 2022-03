Fiscal General de la República acepta que ministro le mandó proyecto del caso de su hermano

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló al periodista Joaquín López-Dóriga que el ministro Alberto Pérez Dayán le mandó el proyecto del caso de la investigación de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero, lo que dijo es una práctica transparente.

"Los ministros tienen la potestad de entregarte o no el proyecto. Él me lo mandó", sostuvo Gertz Manero.

López-Dóriga atajó diciendo que él le preguntó al ministro Pérez Dayán si eso había sucedido y lo negó, ante lo que Gerz Manero precisó "a mí no me lo entregó, se lo entregó a un amigo de él y él me lo trajo a mí ", entrevistado en el programa del periodista en Grupo Radio Formula.

El fiscal general de la República mencionó que es una práctica normal que se entregue el proyecto a las partes involucradas en un pleito legal como el que enfrenta contra su familia política, y él lo recibió en su calidad de víctima o parte afectada; además aseguró que así lo marca la Constitución.

De nuevo, Gertz Manero se dijo víctima de espionaje y objeto de una desmedida extorsión mediática que busca desprestigiarlo como funcionario público. También rechazó usar a la fiscalía para litigar un asunto personal y haber usado su poder e influencia para encarcelar a su excuñada.

Gertz Manero también dijo que ya denunció a los responsables de intervenir, grabar y difundir sus llamadas telefónicas, las cuales se filtraron a la prensa y muestran que habla con un funcionario de la Corte sobre el caso de su hermano Federico y asegura tener la anuencia de ministros de la Corte Suprema para ganar el caso y mantener en prisión a Alejandra Cuevas, hija de Laura Morán quien fue pareja de su hermano.

Explicó que hay indicios de que la intervención de sus comunicaciones telefónicas filtradas a la prensa se dieron por medio de "la apertura de una cuenta de facebook o alguno de estos medios" con el nombre de "Psicoanálisis" y la foto de la portada de un libro de su autoría, lo que atribuyó como un reto para que se diera cuenta que se incurriría en un delito en su contra.

Sobre los audios filtrados mencionó que se trata de grabaciones editadas de una plática que asegura existió y reafirmó que "la intención de toda esta extorsión era señalar como tu bien lo has visto, que yo estoy usando a la fiscalía y funcionarios para presionar a los ministros de la corte en un asunto en general que no tiene importancia, que es la muerte de mi hermano que para mí sí tiene importancia".

Dijo que no se trata de un caso de intereses políticos, dinero o tráfico de influencias, sino que es un caso local que jamás se ha tramitado o investigado en la FGR y mencionó denota la mala fe de quien quiso extorsionar mandando mensajes contrarios a la verdad de los sucedido en la muerte de su hermano hace siete años.

"Yo soy la víctima. Yo no soy el presunto responsable de la muerte, soy el hermano del que fue encontrado tirado en un camastro con toda las espalda llena de llagas, ahogándose en sus propias flemas, inconsciente, deshidratado", dijo el fiscal general de la república.