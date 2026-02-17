Fiscalía de Chiapas pedirá 100 años de prisión por feminicidio
En 2026, feminicidios en Chiapas aumentaron a cinco casos en dos meses, según organización 50 +1.
A
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 17 (EL UNIVERSAL).-Karina Gordillo López , de 19 años de edad, falleció de 36 puñadas, durante la agresión que sufrió el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 21:40 horas, por su pareja que ha sido detenido
y por el que el Ministerio Público pedirá la pena máxima de cien años de prisión.
En las recientes horas ha sido detenido el feminicida identificado como José Cruz "N", de 52 años de edad, que se encuentra en poder del Ministerio Público, pero en las próximas horas será puesto a disposición de un Juez quién determinará su situación jurídica.
El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven informó que, de acuerdo con el dictamen forense, Karina perdió la vida por hemorragia masiva toráxica secundaria a herida por arma punto cortante.
Karina fue víctima de feminicidio por su pareja José Cruz, el 14 de febrero, por la noche, pero después de cometer el delito, José Cruzhuyó de la casa, ubicada en Nueva Esperanza-Juan Sabines, colonia Aviación, a bordo de un vehículo Volkswagen de color gris.
El Ministerio Público integró la averiguación previa por feminicidio y perspectiva de género. "Seremos implacables (contra el feminicida). Pediremos la pena máxima para terminar con estos delitos que tanto daño hacen a nuestra sociedad", declaró el Fiscal.
En el inicio del 2026 en Chiapas hay un "repunte crítico" de femicidios, según dio a conocer la organización 50 +1. Entre enero y febrero del 2025 ocurrió un feminicidio, pero entre en el mismo periodo del 2026, van cinco feminicidios.
"Este hecho evidencia la persistencia de la violencia feminicida y la falta de acciones efectivas para proteger la vida de las mujeres, especialmente de las jóvenes", consideró la organización y dijo que en el caso de la región Soconusco, en el Pacífico, el municipio de Tapachula, se ha consolidado como zona de "alta peligrosidad" para las mujeres.
