Fiscalía de Chiapas pedirá 100 años de prisión por feminicidio

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., febrero 17 (EL UNIVERSAL).-

, de 19 años de edad, falleció de 36 puñadas, durante la agresión que sufrió el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a las 21:40 horas, por su pareja que ha sido

y por el que elpedirá lade cien años de prisión.En las recientes horas ha sidoel feminicida identificado como"N", de 52 años de edad, que se encuentra en poder del, pero en las próximas horas será puesto a disposición de un Juez quién determinará su situación jurídica.Elinformó que, de acuerdo con el, Karina perdió la vida por hemorragia masiva toráxica secundaria a herida por arma punto cortante.Karina fue víctima depor su pareja, el 14 de febrero, por la noche, pero después de cometer el delito,, ubicada en Nueva Esperanza-Juan Sabines, colonia Aviación, a bordo de un vehículo Volkswagen de color gris.Elintegró lapory perspectiva de género. "Seremos implacables (contra el feminicida). Pediremos lapara terminar con estos delitos que tanto daño hacen a nuestra sociedad", declaró el Fiscal.En el inicio del 2026 en Chiapas hay un "" de femicidios, según dio a conocer la organización 50 +1. Entre enero y febrero del 2025 ocurrió un, pero entre en el mismo periodo del 2026, van cinco"Este hecho evidencia la persistencia de lay laefectivas para proteger la vida de las mujeres, especialmente de las jóvenes", consideró la organización y dijo que en el caso de la región Soconusco, en el Pacífico, el, se ha consolidado como zona de "alta peligrosidad" para las mujeres.