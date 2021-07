Fiscalía de Jalisco asegura clínica donde murió atleta Odalis Santos

La Fiscalía de Jalisco cateó y aseguró las instalaciones de la clínica Skin Piel, en Guadalajara, donde el pasado 6 de julio falleció la joven Odalis Santos, influencer y atleta contratada por la clínica para realizarse un procedimiento que reduce la sudoración de las axilas y promocionar el tratamiento.

La clínica, que se encuentra en la colonia Providencia de Guadalajara, está fuera de operación desde el 8 de julio, cuando se realizó el cateo solicitado por el agente del Ministerio Público; actualmente las instalaciones se encuentran resguardadas por agentes de policía.

Para determinar si hubo o no una negligencia médica, la Fiscalía ha solicitado, entre otras cosas, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses haga peritajes a las sustancias que se utilizan en la clínica pero el resultado de éstos aún no se conoce; hasta ahora tampoco se han revelado los resultados de la necropsia que se realizó a la joven.

Tras el fallecimiento de Odalis Santos, la clínica se deslindó de lo ocurrido a través de un comunicado donde afirmó que la atleta omitió informar que había consumido algunas sustancias que se contraponen con el tratamiento y que éste cuenta con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin embargo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), no ha podido corroborar esta información.