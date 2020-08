Fiscalía de Tamaulipas podría reclamar a Lozoya para comparecer

El fiscal General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), Irving Barrios Mojica, confirmó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) documentos de los testimoniales, los audios y los videos de Luis Alberto De Meneses Weyll, donde presuntamente confesó haber otorgado dinero para la campaña del excandidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú.

La solicitud estaría relacionada con una carpeta de investigación donde aparece también el nombre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pero además del presunto financiamiento en las campañas del PRI con otros asuntos, que pudieran ser constitutivos de delitos. EL UNIVERSAL confirmó que en la solicitud al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se le indica que la carpeta de investigación que se encuentra abierta es la 50/DIR/UIFE/2018, que se sigue en Tamaulipas por el homicidio del excandidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú. Misma que incluye diversos testimonios de empresarios que presuntamente participaron en el Comité de Financiamiento de la campaña, en la que se reconoce haber recibido recursos en efectivo directamente de Luis Meneses Weyll, representante de Odebrecht –México, a instancias de Emilio Lozoya Austin.

En el documento se hace alusión al homicidio de Torre Cantú, se indica que, "la información solicitada resulta de relevante importancia a efecto de fortalecer la investigación en curso, esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune". Al preguntarle sobre el documento enviado a la FGR, Irving Barrios dijo: "Hay una investigación de un tiempo atrás, que viene a derivar donde aparece el nombre del señor Emilio Lozoya, dentro de actos que pudieran ser constitutivos de delitos en el Estado de Tamaulipas", expresó.

Explicó que, en base al convenio de colaboración que existe entre las Procuradurías o Fiscalías de los Estados del año 2011 con la FGR, para el intercambio de información y de diligencias, "nosotros solicitamos que nos proporcionen esa información, que nosotros tenemos conocimiento existe y que son declaraciones, audios o videos que se dieron, en marcos de colaboración, tanto con la Fiscalía de Brasil, como con otras autoridades, específicamente con España para corroborar la información que nosotros tenemos y ver que existen esta serie de delitos que al parecer fueron cometidos en el Estado de Tamaulipas, entre otros temas estaríamos hablando de financiamiento de campañas de años atrás". El Fiscal aclaró que, "estamos hablando de una serie de eventos que pudieran ser constitutivos de delito, se habla entre otras conductas en específico de alguna donde pudiera ser el pago o financiamiento de campañas, pero no nada más estamos hablando de una. Nosotros como representación social, tenemos la obligación de investigar y saber si la conducta en particular pudiera ser o no prescrita. Vuelvo a repetir, estaríamos hablando que en el documento no se habla de una sola conducta, se habla de diferentes conductas que pudieran actualizarse, entre otras la del financiamiento", reiteró.

El Fiscal aclaró que, a pesar de que muchos testimonios se han dado a conocer en los medios de comunicación, "pero eso jurídicamente tendríamos que verlo a través de los mecanismos legales, es precisamente esta solicitud de información, para corroborar tiempos, fechas exactas, conductas y lo que en verdad existe o jurídicamente existe. Nosotros como autoridad tenemos que actuar con una certeza jurídica y eso nos lo dan precisamente los elementos probatorios que se tengan". Aunque no lo señaló Irving Barrios Mojica, fuentes consultadas indicaron que la causa penal que se sigue en Tamaulipas no se extingue ni se suspende con la obtención de dicho criterio de oportunidad que le brindó el Gobierno Federal, por lo que Emilio Lozoya Austin podría ser reclamado a comparecer ante un juez de control local en Tamaulipas.