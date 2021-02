Fiscalía de Veracruz garantiza justicia en asesinato de exdiputada

La Fiscalía General de Veracruz anunció que inició una investigación por el crimen de la ex diputada local priista, Gladys Merlín Castro y su hija de 27 años Carla Enríquez Merlín.

El organismo autónomo garantizó que no habrá impunidad en el doble crimen ocurrido la mañana de hoy en el municipio de Cosoleacaque, en el sur de la entidad.

"La @FGE_Veracruz ha iniciado una carpeta de investigación, relacionada con los lamentables hechos donde perdieran la vida Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín", informó en su cuenta de Twitter.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana en el municipio de Cosoleacaque, donde un comando ingresó a la vivienda y asesinó a las dos mujeres.

En el ataque, una agente del Instituto de la Policía Auxiliar, quien custodiaba la casa habitación, resultó herida de bala en una mano.

"Se reitera que no habrá impunidad, por lo cual se dará con los responsables", manifestó la Fiscalía.