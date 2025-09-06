logo pulso
Fiscalía de Zacatecas interviene 2 hoteles de Fresnillo por trata de personas

16 personas detenidas y 17 víctimas rescatadas en operativo contra trata en Zacatecas. Detalles de la intervención

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 08:16 p.m.
ZACATECAS, Zac., septiembre 6 (EL UNIVERSAL).- Este sábado, en el municipio de Fresnillo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas intervino dos hoteles en donde se ejercían actividades de trata de personas en su modalidad de prostitución, con un saldo de 16 detenidos y la liberación de 17 víctimas, entre ellas, una de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con la información emitida por la fiscalía zacatecana, la primera acción se realizó en las primeras horas del día, cuando el personal de investigación tuvo conocimiento de un reporte anónimo en el que se alertaba de posibles actos relacionados al delito de trata de personas.

Tras iniciar las investigaciones se ubicó el primer hotel denunciado y se solicitó una orden cateo y en cuando se obtuvo la diligencia judicial se acudió a un hotel, ubicado en la zona centro de Fresnillo, sobre la avenida García Salinas, en donde el resultado preliminar fue la localización y liberación de varias mujeres, así como la detención de 10 masculinos.

Más tarde se informó que al atender una segunda denuncia ciudadana sobre otro hotel que también se ejercían actividades de trata de personas, en su modalidad de prostitución, ahí también se liberó a otro grupo de mujeres, en este operativo se detectó que una de ellas era de nacionalidad extranjera, así como la detención de cinco hombres.

En la actualización de la información oficial actualizada se ha informado que, hasta el momento, en ambas acciones, suman 17 víctimas y 16 personas detenidas. Los dos establecimientos intervenidos fueron los hoteles Morelos y Primavera.

Fiscalía de Zacatecas interviene 2 hoteles de Fresnillo por trata de personas
