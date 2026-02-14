Fiscalía exige revisión tras liberación de dueño de crematorio Plenitud

CIUDAD JUÁREZ, Chih., febrero 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de que un juez Federal emitió una resolución a un amparo que derivó en la liberación de José Luis AC dueño del crematorio "Plenitud", la Fiscalía General del Estado (FGE) exigió la revisión inmediata del documento.

Acciones de la autoridad

Por lo que el titular de la FGE, César Jáuregui, indicó la dependencia a su cargo presentará de manera inmediata un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran.

Asimismo, Jáuregui sostuvo que interpondrá un recurso de queja a los Órganos de Control del Poder Judicial para efectuar la revisión del actuar del Juez.

En compañía del Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas y el Vicefiscal, Francisco Sáenz, Jáuregui detalló que ayer el Juez Séptimo de Distrito Federal otorgó un amparo para brindar libertad inmediata a José Luis AC, quien se encontraba detenido por delitos relacionados con el crematorio en el que se localizaron 386 cuerpos el pasado 26 de junio de 2025.

Cronología del caso

La noche del pasado 13 de febrero, el dueño del crematorio fue liberado gracias al acatamiento a la resolución judicial.

Previos intentos de liberación

César Jáuregui recordó que, en ese mismo juzgado, anteriormente ya se había recibido una solicitud de amparo en favor de esta misma persona. Sin embargo, fue negado al considerar que los cuerpos tenían meses apilándose y sin un manejo adecuado, bajo condiciones insalubres y en estado de descomposición, lo que representaba un riesgo para la comunidad juarense.

Sobre ello, comentó: "¿Qué hemos nosotros probado? Que había 386 cadáveres sin un tratamiento adecuado, que tenían en ese lugar no días, ni meses, años y bajo las condiciones más insalubres y probamos que a los familiares se les hizo entrega de urnas funerarias conteniendo restos que no correspondían a sus seres queridos".

¿Cómo ocurrió la liberación y qué razones dio el juez?

El Fiscal General explicó que el juez Federal que otorgó el amparo se centró en dos cuestiones: los verbos rectores de los delitos, "ocultar" y "conservar"; lo que consideró no existente en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.

En relación con esto, las pruebas apuntan a que existía dolo evidente en el acumulamiento de los cuerpos, pues las familias que pagaban por un servicio no estaban recibiendo las cenizas de sus seres queridos.

"Frente a una resolución así, no queda más que combatirla; la Fiscalía lo que hará inmediatamente es presentar dos recursos: uno de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran; y en segundo término, un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del juez", señaló.

Agregó que ya se trabaja en una estrategia jurídica respecto a este caso y con el objetivo de no entorpecer los procesos se reservan mayores detalles. Igualmente refrendó su compromiso para hacer todo lo que esté en manos de la institución que preside para garantizar a las familias y sus deudos el acceso a la justicia.

La Fiscalía General del Estado ha logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales ya se entregaron 185 a las y los familiares. Además, se practicaron 152 peritajes de ADN que se recibirán en los próximos días.