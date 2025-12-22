logo pulso
Fiscalía localiza a 14 personas reportadas como no localizadas en San Luis Potosí

14 personas, incluyendo adolescentes y un infante, son reintegradas a sus familias tras ser localizadas en distintos municipios de San Luis Potosí.

Por El Universal

Diciembre 22, 2025 05:14 p.m.
A
Fiscalía localiza a 14 personas reportadas como no localizadas en San Luis Potosí

Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó la localización de 14 personas que contaban con reportes de no localización en distintos municipios de la entidad. Del total, se trata de diez adolescentes, tres personas adultas y un infante, quienes fueron reintegrados a sus familias. Dos de los casos contaban con activación de Alerta Amber.

De acuerdo con la información oficial, tras la recepción de las denuncias, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación Estatal de Alerta Amber, activó el Protocolo Integral de Búsqueda de Personas.

Las acciones incluyeron trabajos de la Policía de Investigación, en coordinación con corporaciones de seguridad y con apoyo de la ciudadanía, lo que permitió la localización de siete mujeres y siete hombres en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Matlapa, Tamazunchale y Aquismón.

Las investigaciones preliminares señalaron que, en la mayoría de los casos, las ausencias estuvieron relacionadas con decisiones de carácter voluntario y situaciones personales.

La Fiscalía exhortó a la población a reportar de manera inmediata cualquier caso de no localización ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos o en las delegaciones regionales correspondientes.

