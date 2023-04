Fiscalía-NL gira órdenes de aprehensión por caso Bionce Amaya

A-AA+

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el cuerpo sin vida localizado el viernes en un inmueble del municipio de General Bravo, corresponde a la joven Bionce Jazmín Amaya Cortez, de 20 años de edad, que fue vista por última vez en el municipio de China el pasado 6 de abril.

El cuerpo de Bionce fue identificado por un familiar cercano al observar sus características físicas, y porque la ropa que traía corresponde a la que vestía el último día que fue vista con vida.

Asimismo, informó que a raíz de las investigaciones se han girado órdenes de aprehensión contra personas presuntamente relacionadas con la desaparición y feminicidio de la joven de nacionalidad mexicana, pero con residencia en Texas.

¿De qué murió Bionce Amaya?

Informó la Fiscalía General que las causas de la muerte de Bionce fueron contusión profunda de cráneo, vertebro medular cervical y de tórax, según la necropsia practicada por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

La institución autónoma informó que con relación a los a los actos de investigación iniciados con motivo de la desaparición de Bionce Jazmín Amaya Cortez, el viernes 14 de abril se llevaron a cabo diversos cateos por parte de personal de esta Fiscalía logrando la localización de un cuerpo sin vida del sexo femenino, mismo que fue encontrado en un predio ubicado en la comunidad de El Verde, en el Municipio de General Bravo, Nuevo León.

Añadió que una vez practicados los estudios forenses al cadáver, éstos dieron como resultado que la causa de la muerte fue por contusión profunda de cráneo, vertebro medular cervical y de tórax.

Asimismo, señaló la Fiscalía que se logró la identificación de dicho cuerpo como el de la joven que fue reportada como desaparecida en el municipio de China, ya que tanto por su vestimenta y sus características físicas fue reconocido por un medio hermano de Bionce, estando aún pendiente el resultado del análisis pericial de ADN, que se obtendrá en cuanto se termine de procesar científicamente la muestra recolectada.

Giran órdenes de aprehensión por feminicidio de Bionce

Informó la institución autónoma que derivado de las indagatorias llevadas a cabo dentro de la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público, hasta este momento se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente relacionadas con los hechos ya conocidos.

Y por último señaló que se ha mantenido contacto permanente con la familia de la víctima, para brindarle atención integral y asesoría para agilizar la reclamación y traslado del cuerpo a su lugar de origen en Mission, Texas.

A Inof la hallaron viva, a Bionce Amaya no

La semana pasada se dieron a conocer los casos de dos jóvenes desaparecidas: Bionce Amaya y Ana Arizbeth Soto Font, conocida como Inof.

La desaparición de Inof, de 19 años, se registró el pasado 8 de abril. Es reconocida por hacer rimas de rap. Aunque en un principio su desaparición se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, sus familiares confirmaron a EL UNIVERSAL que fue en Ecatepec.

En redes sociales comenzó a circular un video donde aparentemente se le observa entablar una conversación con el conductor de un mototaxi; luego, se desconoció su paradero.

No obstante, este sábado 15 de abril fue localizada con vida; de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Inof se ausentó voluntariamente.

Último video de Bionce

En el caso de Bionce Amaya, su desaparición se registró el 6 de abril en el municipio de China, Nuevo León. La última ubicación que registró su teléfono fue un cine en Montemorelos. No obstante, Bionce le envió un video a su mamá en el que se observa una casa con paredes verdes y de fondo se escucha un corrido. También se registraron personas al fondo.

Una de estas personas se pudo observar mediante una selfie de Bionce, se trata de una mujer de cabello pelirrojo; en una segunda foto se muestran los rostros de dos hombre con gorra. Las autoridades reportaron su desaparición 6 días después, es decir, el 12 de abril.

Al tener conocimiento de la desaparición de la joven, la Fiscalía inició acciones de investigación y búsqueda, con despliegue operativo en lugares específicos de acuerdo con la información que aportó la familia de Bionce.

El viernes, el personal de la Fiscalía realizó un primer cateo en un inmueble de la calle Treviño #106 en el centro de General Bravo, Nuevo León, otro más en un inmueble de la calle Irineo Garza a la altura de la calle Benito Cantú, en la colonia Conferín Arizpe en el mismo municipio.

Y finalmente al realizar un tercer cateo en un predio de la comunidad de El Verde, jurisdicción de General Bravo, Nuevo León, fue localizado el cuerpo una persona de sexo femenino, cuya identificación está a reserva de pruebas de ADN y de autopsia para conocer fecha aproximada y la forma en que perdió la vida.

Este sábado, las autoridades a cargo del caso de desaparición de Bionce confirmaron que el cuerpo pertenece a la joven.