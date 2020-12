Fiscalía pide aplazar divulgación de evidencia contra García Luna

La fiscalía de Estados Unidos pidió este martes aplazar la divulgación de evidencia contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en la corte del Distrito Este de Nueva York de cinco delitos que incluyen el liderazgo de una empresa criminal, narcotráfico y falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses.

En un documento remitido al juez Brian M. Cogan, la fiscalía argumentó que ha entregado a la defensa de García Luna 950 mil páginas de documentos y miles de conversaciones grabadas y que prevé que habrá más. Sin embargo, señala que hay ciertos materiales "que proveen de información que podría ser usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público".

"Una orden de protección que permita aplazar la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican".

La solicitud señala los materiales como:

* Comunicaciones grabadas

* Registros financieros y de propiedad pública

* Fotografías

* Otros que "probablemente revelarían la fuente del material".

Una vez divulgados, subraya, los documentos "revelarán al acusado la identidad de testigos potenciales contra el acusado y/o investigaciones en desarrollo. Para proteger a testigos potenciales, sus familias y la integridad de las investigaciones, el gobierno no ha informado al acusado o al público del estatus de cooperación o las identidades de estos testigos".

La fiscalía solicita aplazar la divulgación de una parte de esos materiales tres meses, hasta el 1 de marzo de 2020, y otra hasta la fecha en que el gobierno provea al acusado del Título 18 (relacionado con delitos federales y de procedimiento penal".

García Luna, cuya próxima audiencia está programada para el 7 de diciembre, está acusado en Estados Unidos por delitos cometidos desde el año 2001 hasta la fecha y que podrían conllevarle la cadena perpetua. El más importante, que fue añadido en una revisión de la acusación el pasado mes de julio, alega que el exsecretario mexicano formó parte de una "empresa delictiva", mismo cargo por el que ya fue acusado, condenado y sentenciado Joaquín "Chapo" Guzmán.

En la audiencia del 7 de diciembre se podría determinar una fecha tentativa de un juicio, aunque aún existe la posibilidad de que llegue a un acuerdo extrajudicial que lo evite.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y al día siguiente se dieron a conocer las acusaciones en su contra. Posteriormente fue trasladado a Nueva York, donde radica la a